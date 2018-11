Milan tilbake på CL-plass etter ny overtidsscoring og VAR-drama

Alessio Romagnoli ble igjen Milans overtidshelt da han sikret 1-0 borte mot Udinese søndag. Seieren sendte Milano-klubben opp på 4.-plass i Serie A.

Det så ut til å ende målløst, men Romagnoli ville det annerledes. Etter en kontring fikk kapteinen nettsus sju minutter på overtid. Videodømming måtte til for å godkjenne scoringen, som først ble annullert for offside.

Målet kom to minutter etter at Udinese ble redusert til ti mann. Bram Nuytinck måtte gå av banen etter et direkte rødt kort.

Også i midtuken ble Romagnoli matchvinner med en overtidsscoring i 2-1-seieren mot Genoa. Søndagens trepoenger var Milans tredje strake i Serie A.

Milan er en av Italias aller største fotballklubber, men de siste årene har vært blytunge for «Rossoneri». De siste fem sesongene har ikke Milan vært bedre enn nummer seks.

Nå ser det ut til å gå mot lysere tider på San Siro under ledelse av den tidligere midtbaneterrieren Gennaro Gattuso. Etter elleve kamper ligger Milan på fjerdeplass med 21 poeng. Målforskjellen holder laget foran Lazio. De fire beste i Serie A går til mesterligaen neste sesong.

Opp til tabelltoer Inter og treer Napoli skiller det tre poeng. Juventus er i en helt egen klasse med 31 poeng av 33 mulige.

