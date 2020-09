Milan-trener Pioli frykter ubeseirede Bodø/Glimt

Storklubbens hovedtrener har gitt sine stjerner en krystallklar beskjed før møtet med den norske serielederen.

MILANO (Nettavisen): Torsdag tar storlaget AC Milan imot Bodø/Glimt på San Siro i kvalifiseringen til denne sesongens Europa League.

Italienerne omtales som de soleklare favorittene, men Milan-trener Stefano Pioli er fast bestemt på å ikke undervurdere bodøværingene.

Har gitt spillerne klar beskjed

Storlaget fra Milano har vært i kjempeform etter coronapausen. De står i likhet med Bodø/Glimt ubeseiret siden oppstarten. Milan-treneren er fornøyd med lagets prestasjoner i det siste og roser spillerne kraftig i forkant av utslagsrunden.

- Det er tydelig at prestasjonene til enkeltspillerne og hele laget har blitt bedre. Hyllesten går til kvaliteten av spillerne mine, sier han.

Men selv med Zlatan i spissen og i scoringsform er Pioli bekymret for hva de norske serielederne kan finne på. Han har gitt klar beskjed til sine undersåtter.

- Vi forbereder oss til kampen som det skulle vært en finale. Jeg fortalte til guttene at dette må være deres viktigste kamp i deres liv.

Skryter av Bodø

Bodø/Glimt leder Eliteserien suverent med 16 poeng mer enn regjerende mester Molde. De gulkledte er ubeseiret og står med 18 seire og 2 uavgjort på 20 kamper denne sesongen. Den italienske treneren skryter også av morgendagens motstander.

- Det er en grunn til at de ikke har tapt. De har kvalitet. Vingene deres er veldig raske og vil alltid spille. Vi må ikke undervurdere dem, sier han til det italienske pressekorpset torsdag ettermiddag.

Tidligere på dagen møtte Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen og kapteinene hans, Patrick Berg og Ulrik Saltnes, den norske pressen i Milano. Selv om «Rossonori» er favoritter på papiret, virker Knutsen sikker på at de ikke undervurderer nordmennene.

- Nei. Italienske lag er kjent for å forberede seg veldig godt. De har sett oss i mange kamper og er nok godt forberedt, sier den suksessfulle treneren.

Milan-sjefen imponert

Under pressekonferansen legger ikke Pioli skjul på at det også er en annen skandinaver som imponerer stort, nemlig supersvensken Zlatan Ibrahimovic.

Milan spilte mandag sin første seriekamp for sesongen, mot Bologna, og den endte med en komfortabel 2-0-seier, der ingen ringere enn Zlatan selv, scoret begge målene.

I STORFORM: Zlatan Ibrahimovic imponerer stort i italiensk fotball om dagen. Foto: Fototricarico / Ipa (Pa Photos / NTB scanpix)

- Jeg var ikke overrasket, heller mer imponert over hans utmerkede fysiske tilstand. Han har hatt noen tilbakefall i begynnelsen, men har blitt klar, sier Pioli.

Glimt-sjef Kjetil Knutsen lar seg også imponere av 38-åringen, som fyller 39 i startyen av oktober.

- Han er helt rå. Han er en fantastisk fotballspiller og en utrolig karriere, sier han.

Mangel på forsvarere gir Bodø håp

Flere av Milan-trenerens spillere er utilgjengelig til spill i den viktige kvalikkampen torsdag kveld. Kantspilleren Raphael Leao er ute med skade i likhet med hele tre forsvarere; Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio og Andrea Conti.

Ikke nok med det, men det ble nylig også rapportert på AC Milans hjemmesider at nok en forsvarsspiller er utilgjengelig, da Leo Duarte testet positivt for Covid-19. Det byr opp til optimisme for det unge og lovende Glimt-laget, men fortvilelse for Pioli.