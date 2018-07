Milan gikk seirende ut av ankesaken mot UEFA i Idrettens voldgiftsrett (CAS). Italienerne lyktes med å få klubbens utestengelse fra europaligaen opphevet.

Det fastslo CAS fredag. Selv om voldgiftsretten er enig med Det europeiske fotballforbundet (UEFA) i at Milan har brutt reglene for økonomisk fair play (FFP), valgte den likevel å annullere vedtaket om å utelukke den falmede storklubben fra den nest gjeveste europacupen.

CAS ber UEFA om å straffe Milan på en annen måte. De anser det som for strengt å nekte «Rossoneri» spill i Europa.

Det var UEFAs kontrollorgan for klubbøkonomi som i slutten av juni vedtok å utestenge Milan fra kommende sesongs europaliga. Klubben var kvalifisert for gruppespillet gjennom 6.-plassen i Serie A.

UEFA har tidligere vært bekymret over den økonomiske stabiliteten i Milan etter at den kinesiske forretningsmannen Li Yonghong kjøpte klubben av Silvio Berlusconi for rundt 7,9 milliarder kroner i fjor.

Milan handlet i fjor sommer spillere for mer enn 2 milliarder kroner og har et lån på drøye 3 milliarder kroner i et amerikansk hedgefond. Nylig ble det kjent at hedgefondet Elliott tar over kontrollen av San Siro-laget etter at Li ikke har klart å betale et avdrag på 32 millioner euro.

Avgjørelsen i favør av Milan var dårlig nytt for Atalanta og særlig Fiorentina. Atalanta lå an til å overta Milans plass i gruppespillet, men må nå i aksjon i 2. kvalifiseringsrunde mot Sarajevo allerede neste uke. Fiorentina skulle spilt kvalifisering, men må nå se langt etter europacupspill.

