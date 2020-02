Milanos borgermester ønsker seg Zlatan-statuen

Etter å ha blitt vandalisert flere ganger, ble Zlatan-statuen i Malmö flyttet til et hemmelig sted. Milanos borgermester vil gjerne at statuen havner i Italia.

Vandaliseringen av statuen startet etter at det ble kjent at Zlatan Ibrahimovic var blitt deleier i stockholmsklubben Hammarby.

Rett før jul ble statuens nese saget av, og selve statuen ble løftet bort i starten av januar etter at den ble saget av ved den ene foten.

Skjellsord som «Judas» har også blitt skrevet på sokkelen.

Nå er det store spørsmålet hvor statuen skal flyttes. Enkelte vil flytte den til Stockholm, men også Milanos borgermester er kommet på banen.

– Også vi Inter-supportere har mange fine minner av Zlatan. Jeg tror helt enkelt at han er en person som hele byen har tatt til sitt hjerte, sier borgermester Giuseppe Sala til SVT.

Ibrahimovic, som scoret da Milan tapte for nettopp Inter søndag kveld, spilte for byrivalen i tre sesonger mellom 2006 og 2009. Det resulterte i tre ligagull til Inter.

– Om Milano kan hjelpe til med å fikse et sted der statuen kan stå, er jeg positivt innstilt til det. For oss italienere er Zlatan et idol og et positivt forbilde som har lyktes innen sin sport, sier borgermesteren.

