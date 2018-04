Milepæl for Icardi da Inter avanserte

Mauro Icardi satte personlig rekord med sitt 25. Serie A-mål for sesongen da Inter slo Cagliari 4-0 tirsdag og klatret til tredjeplass på tabellen.

Laget er inne på en plassering som gir mesterligaspill, men det er bare to poeng ned til hovedstadslagene Roma og Lazio, som begge spiller onsdag. De fire beste etter avsluttet serie får mesterligabillett.

Inter tok ledelsen da Icardi distraherte keeper slik at João Cancelos frispark gikk rett i mål i det 3. minutt. Yann Karamoh misbrukte flere store sjanser før Icardi doblet ledelsen tidlig i annen omgang.

Dermed har argentineren forbedret sin tidligere bestenotering på 24 seriemål, satt forrige sesong.

Marcelo Brozovic og Ivan Perisic scoret også. Cagliari presterte ikke en eneste avslutning mellom stengene.

Et skår i gleden for Inter var det at Roberto Gagliardini måtte ut med en lårskade.

(©NTB)

