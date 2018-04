Militærtjeneste kan ødelegge seriestarten for Tottenhams Son

Tottenham må trolig unnvære sin sørkoreanske kantspiller Son Heung-min (25) i starten av Premier League i slutten av august. Årsaken er verneplikt-innkalling.

Sør-Korea har en litt strengere holdning til militærtjenesten enn andre nasjoner. Alle mannlige sørkoreanere er ifølge loven pålagt en 21 måneders tjeneste, og den på være påbegynt innen man fyller 27 år.

Det finnes en mulighet for å unngå verneplikten. Hvis han leder Sør-Korea til gull i de asiatiske lekene, kan han fritas. En olympisk medalje eller et asiatisk mesterskap gir rom for et slikt fritak, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Fotballturneringen i årets asiatiske leker spilles fra 11. august til 1. september. Det er i samme periode som Premier League har sine første runder.

De asiatiske lekene er for U23-lag, men hver nasjon kan ha med tre overårige spillere. 25-åringen Son har vist interesse i å få en av de tre plassene, slik at han kan slippe å måtte avbryte fotballkarrieren sin på grunn av militærtjenesten.

Son har vært et av de store lyspunktene på Tottenhams lag de to siste sesongene. Sammen med Harry Kane og danske Christian Eriksen er han en viktig brikke i lagets offensive slagkraft.

Han har scoret 18 mål på 49 kamper så langt i sesongen.

