Milliardær fra Dubai nærmer seg Newcastle-oppkjøp

Representanter for den Dubai-baserte milliardæren sjeik Khaled Bin Zayed Al Nahyan opplyste mandag at det er økonomisk enighet rundt et oppkjøp av fotbalklubben Newcastle.

I en uttalelse heter det at milliardæren er enig med Newcastle-eier Mike Ashley om de finansielle betingelsene for overtakelsen. Videre opplyses det at det jobbes med "å fullføre transaksjonen ved første anledning".

Britiske medier meldte i helgen at sjeik Khaled, som er i familie med Manchester City-eier sjeik Mansour, skulle være nær å sikre seg kontrollen over Newcastle. Prislappen skulle angivelig ligge på 350 millioner pund, tilsvarende rundt 3,9 milliarder norske kroner.

En talsmann for den engelske klubben "avviste høflig" opplysningene som framkom i mediene, mens kilder tett på klubben indikerte at det fortsatt gjensto å få på plass mange detaljer før et oppkjøp var et faktum.

Mike Ashley kjøpte Newcastle for 123,4 millioner pund i 2007, men har de siste sesongene pådratt seg fansens vrede. Sports Direct-eieren er anklaget for å satse for lite penger på spillerkjøp.

Tre ganger tidligere har han lagt klubben ut for salg, uten at noen av forsøkene førte fram.

Newcastle endte på 13.-plass i Premier League denne sesongen.

