Millionregn over Moni Viking: Vant stayerklassiker, inne i verdenseliten

Den norske travhesten Moni Viking levde opp til navnet og sikret 2 millioner kroner i premie med seier i Åby Stora Pris lørdag.

Løpet gikk på Åby-banen rett utenfor Göteborg og er en styrkeprøve over 3140 meter. I sulkyen satt verdens antatt beste kusk, svensken Björn Goop. Han har hatt Moni Viking i trening i noen måneder.

– Vi fikk et bra løp, men han var «ruskigt» bra. Han eksploderte mot slutten, sa Goop til ATG Live.

Goop angrep for fullt 800 meter fra mål og koblet grepet midt i siste sving. Favoritten Who’s Who hadde ikke nok å svare med inn mot mål. Seiersmarginen ble på vel én lengde for Moni Viking.

– Jeg tviler på at noen annen hest i verden kan gjøre dette. Det var en vanvittig prestasjon, sa den svenske traveksperten Stefan Hultmann i ATG Live.

Det er trønderen Jan Lyng som eier og har trent Moni Viking i lengre perioder. Hesten rundet 6 millioner innløpte kroner etter triumfen. Han har kommet tilbake etter alvorlig skade og er nå inne i den internasjonale eliten.

Et naturlig mål til vinteren blir verdens hardeste travløp, Prix d'Amérique (4,2 mill. i 1. premie), på Vincennes-banen i utkanten av Paris. Der har Moni Viking allerede tatt flere seirer.

For vel to måneder siden satte trønderhesten verdensrekord under et løp i Stockholm. Moni Viking er en av en rekke norske topphester født i Norge i 2003. Et knippe av dem har tjent flere millioner hver.

