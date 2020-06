Millionspillet om Børven fortsetter: 1,5 i målsnitt hittil

Torgeir Børven pøser inn scoringer for Odd. Etter lørdagens suksess er det ytterligere temperatur rundt ham og en overgang til Rosenborg.

Odd slo Start 5-0 etter en Børven-dobbel. – Vi er innstilt på å finne en løsning, men det er vanskelig å skulle gi slipp på en så god spiller som betyr så mye for Odd. Vinduet stenger tirsdag. Så vi får se hva som skjer, sier Odds sportssjef Tore Andersen til Eurosport.

– Den lille trøsten jeg kan få, er at jo skal spille i hvit drakt der oppe også, legger han til.

I forrige uke skrev Børven under en kontrakt på to og et halvt år med RBK. Den inneholdt startdato i Trondheim 1. august, dagen etter at Børvens avtale med Odd går ut.

I tiden etter har klubbene forhandlet om å få til en løsning tidligere. Odd ønsker opp mot 3-4 millioner kroner i kompensasjon for å slippe ham «før tiden».

Blir ikke klubbene enige innen tirsdag, vil ikke Børven kunne spille for RBK før 8. september. Dette skyldes regelverket rundt de såkalte overgangsvinduene og registrering av nye spillere.

– Hvis Odd skal ha noe igjen for meg, så er det nå de har sjansen, sier Børven til NRK.

Børven scoret 21 mål og ble toppscorer i Eliteserien i fjor. Han er oppe i seks mål allerede etter fire kamper i år. Det gir et snitt per kamp på 1,5.

RBK har startet sesongen med 0-0 hjemme mot Kristiansund og 0-1-tap borte mot Molde. Torsdag tapte Rosenborg 2-3 hjemme mot Bodø/Glimt.

Søndag venter en ny vanskelig bortekamp mot Brann på RBK.

