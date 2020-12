Millwall-fans buet under markering mot rasisme

Fansen var tilbake på tribunene i England i helgen. I Millwalls hjemmekamp mot Derby buet hjemmefansen da spillerne markerte støtte til «Black Lives Matter».

Helt siden fotballen returnerte i England i juni etter koronapausen har spillerne markert sin støtte i kampen mot rasisme ved å gå ned på kne før avspark.

Da fansen for første gang var tilbake igjen lørdag, buet Millwall-fansen i øyeblikket spillerne gikk ned på kne.

Harry Kane, som spilte på lån i nettopp Millwall i 2012, uttalte denne uken at han synes det er viktig at spillerne fortsetter markeringen til støtte for «Black Lives Matter».

– Vi utgjør en enorm plattform der vi kan få vår stemme hørt over hele verden. Jeg synes vi skal fortsette å gjøre det, sa Kane til BBC Radio 5 Live , som et svar på at enkelte fotballedere mente at markeringen har mistet betydning.

