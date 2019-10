Milner matchvinner på overtid for Liverpool

James Milner slo først en krempasning, før han ble matchvinner på overtid mot Leicester.

LIVERPOOL - LEICESTER 2-1:

Jürgen Klopp og hans Liverpool-mannskaps perfekte sesonginnledningen så lenge ut til å fortsette mot Leicester, men Maddison helte kaldt vann i årene på Liverpool-fansen med sin 1-1-scoring ti minutter før full tid.

To minutter på overtid fikk Liverpool imidlertid straffe, og James Milner kronet en strålende opptreden med å sikret tre nye poeng.

Kampen ble imidlertid et nytt drama, kun dager etter at Liverpool rotet bort en 3-0-ledelse mot RB Salzburg.

Brendan Rodgers og Kolo Touré var ute etter å stikke kjepper i hjulene for deres tidligere klubb fra Merseyside, men Sadio Manés scoring etter 40 minutter, hans 50. scoring for klubben, sendte vertene i føringen like før pause.

Senegaleseren fikk ballen etter en strøken gjennombruddspasning av James Milner, og veteranens pasning fikk Brede Hangeland til å ta fram store ord i TV 2s Premier League-studio.

- Milner jo en slags statist i dette Liverpool-mannskapet, men her varter han jo opp med det som tar Oscar-prisen. Den pasningen er ut av en annen verden. Helt perfekt, sa den tidligere midtstopperen.

Milner skrudde ballen på utsiden av Leicester-forsvarer Jonny Evans, som ikke maktet å klarere. Deretter rakk Mané ballen før Kasper Schmeichel rakk ut fra linjen.

- Det er ikke en tabbe av Jonny Evans, for han når rett og slett ikke fram og Schmeichel kan ikke komme ut. Klopp får se perfeksjon fra Milner og Mané, sa Hangeland.

33 år gamle Milner har hatt en svært lang karriere, men virker å være i praktslag ennå. Det imponerer blant andre fotballekspert Lars Tjærnås.

Hjemmelaget hadde flere gode muligheter til å doble ledelsen utover i kampen, men viste seg ikke som effektive nok foran mål.

Effektiv var imidlertid James Maddison, som satte inn 1-1 og sørget for at Liverpool gikk mot sesongens første ligatap. Maddisons avslutning var for øvrig Leicesters første skudd på mål i oppgjøret mot Liverpool, ifølge Opta.

Milner skulle imidlertid få en avgjørende rolle lørdag etter at Liverpool fikk straffe på overtid. Etter en rask videogjennomgang, kunne Milner sette ballen i målet til 2-1 og Liverpools niende strake seier i Premier League.

- Vi måtte grave dypt for å få poengene. Guttene har gjort det igjen og igjen. Det var en del slitne bein og det handlet om å få resultatet. Leicester er et veldig godt lag, og vi visste det ville bli tøft. Nå får vi en pause og håper folk kommer friske tilbake fra landslagsoppholdet, sier Milner etter kampen ifølge BBC.

MATCHVINNER: James Milner ble matchvinner for Liverpool mot Leicester. Foto: Phil Noble (Reuters)

Fikk mulighet til å score selv



Milner spilte en ny god kamp på Liverpools midtbane, og etter 13 minutter kunne han fort kommet på scoringslisten selv etter et strålende forarbeid av Trent Alexander-Arnold.

Backen slo en leken tunnel på Ben Chilwell ute til høyre, før han vippet ballen på bakre stolpe hvor Milner ventet. 33-åringens volleyavslutning var imidlertid ikke av samme kaliber som pasningen på Mané scoring, og forsvant over målet til Schmeichel.

Klopps mannskap styrte det meste av det som foregikk innledningsvis på Anfield, og etter 34 minutter kom det en ny stor mulighet. Roberto Firmino fikk ballen etter nok et innlegg fra Alexander-Arnold, men spissens avslutning gikk over mål.

Seks minutter senere kom imidlertid lederscoringen da Milner med venstrefoten bøyde ballen rundt Evans og serverte en fremadstormende Mané. Senegaleseren var sikker alene med Schmeichel og satte inn sitt 50. ligamål.

Stor mulighet til å doble

Samme mann fikk en gyllen mulighet til å score sitt 51. mål kun minutter senere etter å ha blitt spilt fram av Firmino, men Manés avslutning gikk rett på Schmeichel.

Liverpool fortsatte å ha initiativet også etter pause, og etter 47 minutter måtte Leicesters danske målvakt i aksjon igjen.

Mohamed Salah kom seg fri inne i feltet før han dunket til mot mål, men Schmeichel fikk opp hendene og parerte til hjørnespark.

Både Salah og Mané hadde muligheter til å doble ledelsen etter hvilen, mens Jamie Vardy plutselig viste seg fram etter 66 minutter.

Spissen ble spilt fri av Marc Albrighton og kom alene med Adrian, men den spanske burvokteren stoppet spissen med en god redning.

Sjansen var imidlertid for et varsku for hva som skulle komme, for etter 80 minutter satt utligningen på Anfield.

James Maddison fikk ballen av Ayoze Perez, før han avsluttet i mål bak en ikke helt patent Adrian.

Leicester gikk mot et knallsterkt poeng, men Liverpool sikret de tre poengene etter at Sadio Mané ble felt inne i feltet, og James Milner var sikker fra elleve meter.