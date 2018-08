Liverpools midtbanemann James Milner pådro seg et blodig kutt i hodet under lørdagens 5-0-seier over Napoli. Han måtte lappes sammen med en rekke sting.

Skaden oppsto da Milner kolliderte med Napolis portugisiske forsvarsspiller Mario Rui under annenomgangen i Dublin. 15 sting måtte til for å stoppe blødningen.

– Jeg skjønte raskt at han måtte sy sting. Han er ganske positiv akkurat nå, men han har ikke sett seg selv i speilet ennå, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp etter kampen, ifølge BBC.

Liverpool serieåpner hjemme mot West Ham førstkommende søndag. Det er uklart om Milner blir klar til den kampen.

Milner scoret det første målet etter bare fire minutter i 5-0-seieren over Napoli. Georginio Wijnaldum, Mohamed Salah, Daniel Sturridge og Alberto Moreno kom også på scoringslista.



