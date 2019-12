Min stemme går til Maiken Caspersen Falla

4. januar er det idrettsgalla på Hamar. Én person fortjener prisen for årets idrettskvinne mer enn noen annen, synes jeg. Den regjerende verdensmesteren i sprint, Maiken Caspersen Falla.

Falla er en av ni stykker som er nominert til prisen for årets idrettskvinne i 2019. Samtlige av de nominerte er av absolutt verdensklasse. Å sammenligne mellom ulike idretter er en vanskelig oppgave.

Men Caspersen Falla stikker seg ut, synes jeg.

Ikke bare fordi Gjerdrum-jenta forsvarte sitt VM-gull i sprint fra Lahti i 2017 ved å vinne den dramatiske finalen i Seefeld sist vinter, men for det forbildet hun har vært etter titalls år i verdenstoppen.

Falla er satt under stort press hver eneste helg. Ikke minst fra Sverge, USA, Slovenia, Russland og Sveits.

Konkurransen i sprint er for tiden tøffere enn i den tradisjonelle langrenn. Det er voldsom kamp i sprint. Millimeter, hundredeler og tideler er det som skiller. Ikke titalls sekunder eller mer, slik vi er vant med i kvinnelige langdistanse der Therese Johaug er i en klasse for seg.

Falla går ofte i krigen med flagget til topps, uten at hun får de samme overskriftene. Følelsen er at sprintseier i Norge ikke har den samme statusen som seire i tradisjonell langrenn. Det overrasker meg faktisk litt.

For meg så har kjappe, tekniske og taktiske skiløpere minst like høy status som de tradisjonelle stjernene. Jeg tror mange svensker deler min oppfatning.

Sprintløypene endrer seg også mye i karakter, til forskjell fra de ofte krevende distanseløypene der kapasiteten tidlig skiller klinten fra hveten.

Falla har vist at hun behersker alle typer baner. Hun er en teknisk kruttpakke, utrustet med en turbomotor. En komplett sprinter, helt enkelt, med en enestående vinnerskalle.

I Sverige nyter Falla stor respekt. Hun har 12 OL- og VM-medaljer, hvorav ett individuelt OL-gull og to individuelle VM-gull. Så legger man ved 51 pallplasseringer i verdenscupen, der 20 er individuelle seire.

Den siste av disse tok Falla i Ruka for et par uker siden.

Sist helg måtte hun se seg beseiret av det nye svenske stjerneskuddet, Linn Svahn (20). Men hun slo sin største rival, Stina Nilsson.

De siste fem årene har Falla hadde følgende sammenlagtplasseringer i sprintcupen: 3, 1, 1, 1, 2. Det vitner om hennes evne til å levere.

Få norske idrettskvinner kan måle seg med Falla. Ikke over tid, og ikke i nåtiden. Det er på tide å løfte Falla opp blant de store.

Inn mot helgens verdenscupstevne i svenske Planica, så leder Falla sprintcupen. Å holde så høyt nivå i sprint år etter år er vanvittig bra. Caspersen Falla er best når det gjelder, hvilket VM-gullet i vinter er nok et bevis på.

Jeg håper juryen for den norske idrettsgallaen gir Falla den prisen hun fortjener. Uansett hva juryen bestemmer seg for, så er Falla årets idrettskvinne i Norge for min del. Hun burde fått prisen for lenge siden.

Tiden er inne nå.