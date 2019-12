Minamino bekreftet klar for Liverpool

Liverpool bekrefter at de har kjøpt japaneren fra Red Bull Salzburg.

På sine hjemmesider skriver den regjerende Champions League-mesteren at de har blitt enige med den østerrikske klubben om en overgang fra og med 1.januar.

Han gjennomførte den medisinske testen onsdag.

- Det har vært en drøm, min drøm har vært å bli Liverpool-spiller. Nå er jeg så oppspilt på at drømmen har blitt virkelig, sier Minamino til Liverpool sine hjemmesider.

- Å spille i Premier League var et av min mål. Jeg mener at det er den beste ligaen i verden. Jeg tenkt, at hvis min karriere utviklet seg bra, så ville jeg være i stand til å spille der en dag, men jeg trodde aldri at jeg ville være i stand til å spille for dette laget. Jeg er veldig glad for dette. Jeg ser frem til det.

Jürgen Klopp er strålende fornøyd med å få til overgangen for Minamino.

- Det er fantastiske nyheter. En vidunderlig signering. Vi er veldig, veldig glade for dette, sier Klopp til Liverpool sin hjemmeside.

- Takumi er veldig rask og smart. Han finner rom mellom linjene. Han er modig med ballen, men også modig uten ball. En skikkelig lagspiller. Han gjør det beste ut av seg selv til fordel for andre.

Liverpool-manageren skryter også av det sportslige apparatet som har fått til avtalen.

- Det er fantastisk arbeid av vårt sportslige apparat. Hvordan de har håndtert denne overgangen. Michael Edwards (sportsdirektør) og hans team fortjener masse skryte, sier Klopp videre.

Minamino regnes som et røverkjøp i dagens marked, ettersom han angivelig har en utkjøpsklausul på 86 millioner kroner (8,5 mill. euro). Det skriver blant andre Sky Sports og Daily Mail.

Den offensive midtbanemannen har glitret for Salzburg denne sesongen og har blant annet vist seg fram i Champions League der Minamino blant annet har møtt Liverpool to ganger. Erling Braut Haalands lag spilte to gruppekamper mot Liverpool, som endte med 4-3 og 2-0-seier til de røde fra Merseyside.

- Fra de kampene lærte jeg at dette laget har et veldig høyt teknisk nivå og masse intensitet, sier Minamino.

- Målet mitt er å vinne Premier League og Champions League og gjøre gode bidrag for laget.

Japaneren kan få debuten sin hjemme mot byrival Everton. De to Liverpool-lagene møtes i FA-cupen 5. januar.