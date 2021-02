Minamino leies ut til Saints

Liverpools midtbanemann Takumi Minamino (26) skal spille for Southampton ut 2020/21-sesongen.

Det ble bekreftet i timene etter at overgangsvinduet i England stengte ved midnatt natt til tirsdag.

– Jeg er veldig fornøyd med å ønske Takumi velkommen til troppen vår for resten av sesongen. Han gir oss nok et bra alternativ offensivt, og han er den riktige spillerprofilen for oss, sier Saints-manager Ralph Hasenhüttl.

Minamino kom til Liverpool fra østerrikske Salzburg i januar i fjor. Siden har japaneren vært involvert i 31 kamper for rødtrøyene, og han ble seriemester sist sesong.

(©NTB)

