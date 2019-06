Minde gleder seg til å slå innlegg igjen

Kristine Minde har i begge Norges VM-kamper hatt en stri tørn med å demme opp for lynraske og gode vinger. Mot Sør-Korea håper hun å kunne utfordre selv.

Først var det nigerianske Francisca Ordega, så franske Kadidiatou Diani, som ga henne hendene fulle. Frykter hun at Sør-Korea tryller en lynving ut av ermet før hennes 100. landskamp mandag?

– Nei, det håper jeg de ikke gjør. Det har vært to tøffe kamper med raske motstandere. Nå gleder jeg meg til kanskje å få slå noen innlegg igjen, sier hun til NTB.

– Det har vært mye defensiv jobbing, men det var jeg veldig forberedt på, at det var slik jeg måtte gjøre jobben min. Jeg håper det blir en litt annen type motstander og en annen kamp mandag.

Avkobling

Det stemmer helt med landslagssjef Martin Sjögrens analyse.

– Sør-Korea blir en helt annen type motstander. De bygger sitt spill på pasningsspill og teknikk, men savner fart og også fysikk. Det kommer til å bli veldig annerledes enn de to første kampene våre, sier han.

Minde har ikke begynt å tenke så mye på jubileumskampen som avgjør Norges videre skjebne i mesterskapet.

– Nå blir det å koble av og restituere, og så tenker jeg vi skal gå gjennom kampen mot Frankrike. Fredag får vi en fridag og anledning til å koble av. Så sikter vi inn mot den neste motstanderen fra lørdag, sier hun.

Uenig

Minde var blant spillerne som sto nærmest da Ingrid Syrstad Engen traff først ball og så motstander i situasjonen som førte til VAR-straffen som avgjorde kampen mot Frankrike. Hun er ikke enig i dommerens avgjørelse.

– Jeg sto rett bak henne og tenkte «bra klarering», for hun var jo på ballen. Men plutselig lå den franske spilleren nede og skrek og tok seg til kneet. Da det ble VAR tenkte jeg at hun kommer jo til å se at det ikke er straffe, for jeg mener fortsatt at det ikke skulle vært det, sier hun.

– En forsvarsspiller må få lov å klarere, mener jeg, men vi får ikke gjort noe med det.

Mandag er planen at hun skal bidra til at det er Norge som får situasjoner i motstanderens felt.

(©NTB)