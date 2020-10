Mini: - Ingen tvil om at Sørloth har vært usaklig

Jahn Ivar «Mini» Jakobsen mener det er riktig av Lars Lagerbäck å gå ut med sin versjon av landslagsbråket, mens Erik Huseklepp er klar på at presset på svensken øker.

Tidligere denne uken slapp VG nyheten om en heftig krangel mellom landslagstrener Lars Lagerbäck og angrepsspiller Alexander Sørloth på et evalueringsmøte etter Europa League-tapet mot Serbia.

Følgende angivelige Lagerbäck-uttalelse, viderefortalt av flere VG-kilder, fikk spesielt mye oppmerksomhet:

- Hvordan våger du, som bommet på åpent mål mot Kypros for to år siden, å si noe?

Torsdag sendte NFF ut Lagerbäcks versjon, der landslagssjefen blant annet omtaler stikket mot Sørloth.

- Da vi folot rommet mistet jeg dessverre tålmodigheten. Da kom min uttalelse om Kypros, og jeg påpekte: «Du var inte så kaxig för två år sedan i Cypern». Dette ordvalget som kom etter en lang og opphetet diskusjon beklager jeg, sier Lagerbäck blant annet.

Mini: - Sørloth var usaklig

Tidligere landslagsspiller Jahn Ivar «Mini» Jakobsen innrømmer at han stusset på det som kom fram i VGs sak.

- Jeg var veldig overrasket over at Lars Lagerbäck skulle ha kommet med en sånn uttalelse om Alexander Sørloth. Jeg ser på han som virkelig hel ved, og Lagerbäck, i den tiden vi har lært oss å kjenne han som trener både for Norge, Island og Sverige, så har han ikke vært typen til å gjøre noe slikt, sier Mini til Nettavisen.

- Nå ser jeg at han sier at han gikk ut døra og sa «Du var ikke så kaxig for to år siden». Det er i en helt annen setting enn det som kom fram i går. Den kommentaren er ikke riktig i mine øyne, men det er ikke så ille som det kom frem i går.

- Hva synes du om at Lars Lagerbäck går såpass hardt ut?

- Han føler jo når han sitter der at han blir urettferdig behandlet, at det ikke gagner det norske landslaget hvis hans side av saken ikke kommer frem. Når det blir så alvorlig, må vi få høre begge sider. Jeg synes det er helt riktig. Det norske landslaget tilhører det norske folk. Det tilhører verken spillerne, trenerne eller lederne i NFF.

- Er du overrasket over det som kommer fram om Sørloths rolle i krangelen?

- Nå har jeg jo spilt med faren i mange år. Han var absolutt en som diskuterte, men det var jo ikke noe usaklig. Nå skal man være forsiktig, men hvis jeg går ut fra det som er gjengitt i går og i dag, så har selvfølgelig Alexander vært usaklig. Det er det ingen tvil om. Han skal selvfølgelig få lov til å mene noe - også at Lars Lagerbäck og Perry er inkompetente ledere, men da er kanskje ikke landslaget rett sted å være, hvis du mener du har ledere som er helt inkompetente, sier NordicBet-ambassadøren.

Huseklepp: - Begge gikk over streken

Tidligere landslagsspiller Erik Huseklepp mener både Lagerbäck og Sørloth har gått over streken. Han kan ikke huske å ha vært med på at en spiller går så langt i sine karakteristikker mot sin egen sjef.

- Det er mulig det har vært sånn på en evaluering der man kun har vært spillere, men ikke direkte. Det jeg tar ut fra pressemeldingen er at det er tydelig at Sørloth har gått for langt, men samtidig har Lagerbäck gjort det med tanke på måten han responderer på. Det er egentlig to syndere som har trådd langt over grensen, sier han til Nettavisen.

Huseklepp, som fikk i underkant av 40 kamper på A-landslaget, tror dynamikken mellom Sørloth og Lagerbäck kan bli utfordrende etter at førstnevnte skal ha ment at trenerteamet er inkompetente både på leder- og fotballplan.

- Samtidig mener jeg de bør være voksne nok begge to. De må sette seg ned, snakke ut, før de setter en strek og diskuterer hvordan de skal unngå at det noen gang skjer igjen. Ingen er tjent med at Sørloth ikke er med på dette laget, for han utgjør et ekstremt godt spisspar med Erling Braut Haaland. Her må Lagerbäck være voksen nok og akseptere at feil er blitt gjort og ikke straffe Sørloth for denne ene hendelsen, men heller sørge for at det aldri skjer igjen, forteller han.

- Øker presset på Lagerbäck

Han gjentar at Norges svenske landslagssjef burde holdt seg for god til å slenge ut Kypros-kommentaren til Sørloth, men har forståelse for at det kan ha kokt hos veteranen.

- Han er et menneske han og. Hvis du har fått veldig mye dritt slengt mot det, er det første som dukker opp i hodet om du kan ta igjen. Han skulle selvfølgelig holdt seg for god, men han er et menneske med følelser han også.

Den tidligere Brann-profilen er imidlertid klar på at presset på Lagerbäck bare øker. Svenskens posisjon har blitt heftig diskutert både etter at EM-billetten glapp, og etter at Ståle Stolbakken ble tilgjengelig på markedet.

- Det denne situasjonen bidrar til er jo et økende press på Lagerbäck som landslagssjef. Det snakkes om at det er flere som er halvfornøyde, og i tillegg til at Solbakken ble tilgjengelig har ikke ryktene avtatt. Den neste samlingen blir ekstremt viktig for Lagerbäck (i november, red. anm.), om han skal fortsette som landslagssjef. Jeg tror den kan definere det litt.

- Til tross for at Sørloth skal ha beklaget, er det jo grunn til å tro at meningene hans fortsatt består. Er det på noen måte farlig for Lagerbäck å ha ham med i neste tropp?

-Det er et godt spørsmål, men jeg føler de er nødt til å prøve å løse det sammen. Sørloth er en viktig del av landslaget, han spiller for Leipzig og er en spiller man ikke har råd til å si at ikke kan være med. Det er et press på Lagerbäck at han må ordne det. Jeg mener de kunne satt seg ned og pratet kun de tre og hørt hva han mener. Hva er det de ikke gjør riktig? Når man får snakket ut i en rolig setting, kan det være en del misforståelser. Jeg tenker at det går alltid an å løses gjennom en rolig dialog.

