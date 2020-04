Minister antyder gratiskamper fra Premier League

Flere kamper fra Premier League kan bli sendt på betalingsfrie TV-kanaler når fotballen gjenopptas, signaliserer den britiske idrettsministeren Oliver Dowden.

Det er Sky Sports og BT som har rettighetene til å sende Premier League-fotballen i England. Kampene kan bli tilgjengelige også for dem som ikke har tilgang til kanalens betalingspakker.

Tematikken rundt hvordan kamper som spilles for tomme tribuner skal tilrettelegges for TV-seerne, skal onsdag ha vært oppe i komiteen som har ansvar for blant annet medier og idrett i det britiske underhuset.

– Jeg har sagt til Premier League at det ikke vil sende det beste signalet dersom de er blant de første idrettsarrangementene som gjenopptas bak lukkede dører, og at offentligheten i det store og hele ikke får tilgang til kampene, sa idrettsminister Oliver Dowden til komitémedlemmene, ifølge det franske nyhetsbyrået AFP.

Statsråden skal samtidig ha vært avvisende til å spekulere i hvem som eventuelt skal kringkaste kampene.

Dowden skal ifølge BBC ha anerkjent at fotballklubbene er avhengige av inntektene som kommer fra TV-rettighetene, men mener det finnes løsninger som åpner for å beskytte inntektene og samtidig gi flere tilgang til å se kamper.

Det jobbes med å legge en plan for hvordan fotballen i England skal gjenopptas. Hensynet til restriksjonene rundt sosial distansering er blant det som må løses.

Idrettsminister Dowden skal onsdag ha opplyst at det pågår «produktive samtaler» med involverte parter.

