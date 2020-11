Mink skaper fullt kaos for Englands og Danmarks fotballandslag

De skjerpede koronarestriksjonene i Storbritannia skaper solid hodebry og store praktiske utfordringer i europeisk fotball. Flere landskamper er berørt.

Det er gjennomføringen av de kommende oppgjørene i Danmarks nasjonsligagruppe som er påvirket av innreise-komplikasjonene som har oppstått.

Frykt for spredning av en mutert utgave av koronaviruset ligger bak beslutningen fra britiske myndigheter om å skjerpe karantenekravene for personer som kommer til landet fra Danmark. Den muterte virusvarianten har oppstått i danske minkfarmer.

I tiden som kommer må alle som reiser inn i Storbritannia, og som kommer fra Danmark, i ti dagers karantene. Det har skapt det reneste fotballkaoset.

Kaos

Onsdag møtes Sverige og Danmark i nasjonsligaen, men det blir fort uten begge lags Premier League-stjerner. Klubbene i den engelske eliteserien nekter å la sine danske og svenske spillere reise til Danmark, all den tid det resulterer i obligatorisk ti dagers karantene ved hjemkomst.

Så langt er det ingenting som tyder på at unntak vil bli gitt.

Kommende lørdag skal Island etter planen møte Danmark på dansk jord. Og tre dager deretter skal islendingene spille bortekamp mot England. Det blir også trøbbel.

Engelske myndigheter vil, slik saken står nå, ikke slippe islandske spillere som kommer fra Danmark inn i landet uten ti dagers karantene. Dermed risikerer Island å måtte stille med to forskjellige tropper til kampene mot Danmark og England.

– Vi ser sånn på det, at det er viktigere ting i verden enn fotball, og vi må bare tilpasse oss utviklingen, sier generalsekretær Klara Bjartmarz i det islandske fotballforbundet til den danske avisen Politiken.

Hun aner i øyeblikket ikke hva som vil skje med England-kampen i neste uke.

Schmeichel oppgitt

Danmarks ferske landslagssjef Kasper Hjulmand tror England kan bli den store taperen i kaoset som nå råder. Han opplyser at Det europeiske fotballforbundet (Uefa) legger press på britiske myndigheter.

– Det blir lagt et enormt press på den engelske regjeringen, for dette handler også om det engelske landslaget, som slik jeg forstår det kan bli dømt til tap i Island-kampen, sier han.

Den danske målvakten Kasper Schmeichel er ikke fornøyd med at britiske myndigheters avgjørelse går ut over landskamper.

– Regjeringen har tatt en beslutning nå. Jeg håper de tar til fornuften og ser at vi er veldig beskyttet og i en boble. Vi blir testet hele tiden. Jeg håper at jeg i det minste kan delta i én, om ikke to, av kampene, sier Leicester-keeperen.

De nye innstrammingene i Storbritannia trådte i kraft lørdag og blir vurdert på nytt etter en uke.

Danmarks tredje landskamp den kommende perioden er borte mot Belgia, som for øyeblikket ikke er påvirket av de nye reglene.

(©NTB)