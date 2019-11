Minnesota Wilds-seier over New Jersey Devils

Målmann Kaapo Kahkonen debuterte for Minnesota Wilds i NHL-kampen mot New Jersey Devils natt til onsdag norsk tid. Wild vant 3–2. Foto: Frank Franklin II / Ap / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Mats Zuccarello gikk poengløs av banen, men kunne glede seg over at laget hans Minnesota Wild vant 3-2 på bortebane over New Jersey Devils.

