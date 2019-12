Mino Raiola: - Paul Pogba ønsker å vinne trofeer med Manchester United

Franskmannens superagent gjør det tydelig at de ikke tenker på en overgang i den nærmeste fremtiden.

Manchester Uniteds franske midtbanestjerne er gjennom sentrum for spekulasjoner og rykter i hvert eneste overgangsvindu. Denne sesongen har ikke Pogba spilt for United siden 30. september grunnet skader.

Det har ikke stoppet flere aviser fra å hevde at den franske stjernen ønsker å forlate Manchester United. Han har blant annet blitt koblet med en overgang til Real Madrid, der landsmann Zinedine Zidane skal være meget interessert i å hente ham.

Også en retur til Juventus har blitt nevnt ved flere anledninger i forbindelse med Pogba. Manchester United knuste den tidligere overgangsrekorden på verdensbasis da de hentet Pogba fra det italienske mesterlaget.

Bekrefter Madrid-interessen

Nå velger uansett franskmannens agent, Mino Raiola, å helle kaldt vann på ryktene rundt en potensiell overgang for VM-vinneren fra 2018:

- Paul ønsker å være suksessfull og å vinne titler, og han ønsker å gjøre det med Manchester United. Greit, det var interesse fra Real Madrid, og United lot ham ikke gå. Vi laget ikke bråk av det, og han (Pogba) laget ikke bråk av det fordi jeg jobber etter hva spilleren ønsker, sier Raiola til The Telegraph.

Han er uansett veldig tydelig på at interessen fra den spanske hovedstaden var veldig reell sist sommer:

- Det var interesse fra Real Madrid, men United lot ham ikke gå. Jeg beklager, men med tanke på at Paul er fransk, så er Zinedine Zidane en viktig figur i fransk fotballhistorie, sier Raiola, som også kommer med et skudd i retning en United-legende.

JOBBER PÅ SPRENG: Mino Raiola er Paul Pogbas agent. Foto: Eamonn And James Clarke (Pa Photos)

- Han er ikke den typen som jeg hører Gary Neville, og andre tidligere fotballspillere snakker om, som mener han burde skamme seg. Hvorfor skal han skamme seg? Han jobber hardt hver dag og gjør sitt beste. Han klager ikke på at det ikke spilles Champions League. Er han perfekt? Det er ingen. Er han ansvarlig for at laget gjør det dårlig? Han føler det slik. Dersom du er del av et lag, så er du ansvarlig for lagets feilsteg.

Raiolas uttalelser rundt Pogba-sagaen er uansett en helomvending fra det som ble ytret sist sommer. Den gangen hintet Pogba om at han fort kunne tenke seg en overgang vekk fra United.

Samtidig gjorde også Raiola det klart at de sterkt vurderte mulighetene for å fasilitere en overgang vekk fra Old Trafford. Spanske Marca skrev også at Zinedine Zidane ønsket å hente både Pogba, og PSG-stjerneskuddet Kylian Mbappé til Santiago Bernabéu.

Raiola er uansett tydelig på at Manchester United fort må vurdere sin interne struktur inn mot fremtiden:

- Klubben trenger en spesialist, en sportsdirektør, en som står mellom laget, treneren, eieren, en som kan fungere som en bro mellom de ulike partene, sier Raiola.

Kjærlighet og respekt

At Pogba uansett ser ut til å ville bli værende på Old Trafford kan de rødkledde takke en nordmann for, skal vi tro Raiola. Han uthever nemlig at Ole Gunnar Solskjær har gjort sitt for å overbevise franskmannen om hans viktighet.

- Paul kunne ha gått andre steder, men han valgte med hjertet og dro hjem. Paul er en veldig, veldig snill person. Han kan ikke være sint på Ole fordi Ole behandlet han så utrolig bra da Ole også var tidligere spiller, sier Raiola.

- Kjærligheten og respekten han mottok fra Ole betyr at han ikke kan være sint på ham.

Denne sesongen har Pogba kun spilt seks ganger for United, og har vært ute i lengre tid med en skade. Den siste tiden har han også vært syk, etter å ha deltatt i sin brors bryllup.

Med Solskjær har Pogba statistikker skutt i været, og på de 33 kampene den fransk midtbanestjernen har spilt under nordmannen har han levert elleve scoringer og ni målgivende.

Totalt har Pogba vært deltagende i 26 kamper for United med Solskjær ved roret. Det har resultert i 13 seire, syv uavgjort og seks tap. Solskjær gjorde også Pogba til kaptein da United røk ut av FA-cupen mot Wolves.

Denne sesongen har Manchester United slitt uten Pogba. De ligger i skrivende stund på sjetteplass i Premier League, fire poeng bak Chelsea som innehar den siste plassen til Champions League.

United, med sine 25 poeng totalt, ligger hele 24 poeng bak den suverene serielederen Liverpool etter 17 kamper spilt av årets Premier League-sesong.

