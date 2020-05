Mino Raiola avslører hvorfor Haaland takket nei til Juventus

Erling Braut Haaland fortsetter å score mål på bestilling for Borussia Dortmund. Nå åpner agent Mino Raiola opp om hvorfor nordmannen ikke ble lagkompis med Cristiano Ronaldo.

Lørdag var Haaland og resten av Borussia Dortmund-laget tilbake på banen i Bundesliga for første gang siden korona-krisen rammet fotballen verden over.

I Revierderbyet hjemme mot erkerivalen Schalke 04 satte Haaland inn den første scoringen i 4-0-seieren på Signal Iduna Park.

I dagene etter fotball-comebacket har det haglet med både skryt og kritikk mot Haaland. De sportslige prestasjonene har fått eksperter til å fullrose spissen, mens hans medieopptredener har fått et mer negativt fokus.

- Haaland til Juventus?

Mandag åpnet Haalands agent Mino Raiola opp om 19-åringens klubbvalg i januar, da han valgte å gå til tyske Dortmund etter oppholdet i Red Bull Salzburg.

Interessen skal ha vært enorm og klubber som Leipzig, Manchester United og Juventus ble hyppig nevnt som mulige klubbadresser for jærbuen.

Nå avslører Raiola hvorfor det ikke ble Italia og Juventus.

- Hvorfor Haaland ikke dro til Juventus? De ville sette han på U23-laget, sier agenten i et intervju med avisen La Repubblica.

MEKTIG AGENT: Mino Raiola representerer blant andre Paul Pogba og Zlatan Ibrahimovic i tillegg til Erling Braut Haaland. Foto: Valery Hache (AFP / NTB scanpix)

Raiola hevder at Juventus hadde andre planer for Haalands utvikling og ønsket å bruke lenger tid på å fase han inn i A-troppen.

Med Ronaldo som den største stjernen offensivt skal klubbens sportslige ledelse ha foretrukket at den norske landlagsspissen kunne bygge seg opp på reservelaget. Det spørs om ikke Torino-klubben angrer på den avgjørelsen nå.

Haaland har scoret 13 mål på 12 Bundesliga-kamper for Dortmund etter overgangen i januar. Totalt har han 41 mål på 34 kamper for de to klubbene i sesongen 2019/2020.

Det har tidligere vært hevdet at Raiola sikret seg en gigantisk sum med penger da Haalands overgang til Dortmund ble klar.

Raiola skal ha mottatt 10 millioner euro for sin rolle rundt overgangen. Det tilsvarer rundt 100 millioner norske kroner.

Fikk kritikk

Etter lørdagens oppvisning var det flere som reagerte på måten Haaland svarte i intervjuet med tysk TV.

Blant annet TV-profilen Piers Morgan reagerte på Twitter.

Han la mandag ut et samleklipp av en rekke kortfattede Haaland-intervjuer og skrev følgende:

- Jeg vil påstå at han ikke har vanlige manerer. Du er en god ung spiller, Erling Haaland, men arrogansen du viser med pressen bygger deg ikke opp, mener TV-stjernen.

Les også: Oppsiktsvekkende Haaland-spådom fra ekspert på amerikansk TV: - Gullballen innenfor rekkevidde

Også Sky Sports Jacqui Oatley kastet seg inn i debatten. Hun mener Haaland må endre oppførsel i intervjuene.

- Haaland er ung, og engelsk er ikke morsmålet hans, men jeg håper han snart forstår at reporterne ikke er ute etter å ta ham. Han går glipp av en mulighet til å kommunisere med fans som idoliserer han. Jeg er skuffet over at så mange fans synes Haalands manglede respekt overfor intervjuerne er morsomt. Han gir veldig korte svar og mumler til pressesjefen om dårlige spørsmål. Han er 19 år, men han gjør ikke seg selv noen tjenester, skriver hun på Twitter.

Flere andre profiler blant dem Jan Åge Fjørtoft var en av de som forsvarte Haalands oppførsel.

- Bare for å ha sagt det: Noen folk kritiserer Haalands intervju etter kampen mot Schalke. Jeg respekterer ulike meninger, men vær så snill og hør på hele intervjuer før du dømmer. Ikke det lille klippet som er kommet frem gjennom sosiale medier, skriver Fjørtoft.

Haaland og Borussia Dortmund fortsetter jakten på serieleder Bayern Munchen neste helg. Lørdag møter de Wolfsburg på bortebane.