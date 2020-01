Mino Raiola langer ut mot United-supporterne som angrep Ed Woodwards hjem

Mino Raiola kommer med støtteerklæring til Manchester United-direktør Ed Woodward i ferskt intervju.

Superagent Raiola har i et intervju med The Athletic «fordømt det sterkt truende» angrepet på hjemmet til Manchester Uniteds direktør Ed Woodward.

Raiola skal etter rapportene ha et noe anstrengt forhold til Woodward på grunn av overgangssagaen rundt Paul Pogba samt Erling Braut Haalands overgang til Borussia Dortmund. Nå skal uansett nederlenderen uttalt at han mener at gjerningsmennene må fengsles.

Som nevnt har ikke Raiola det beste forholdet til Woodward, noe han selv også erkjenner i intervjuet med The Athtletic. Det hindrer ikke agenten i å komme med uforbeholden støtte til United-direktøren etter tirsdagens hendelser.

- Jeg støtter Woodward 100 prosent, og jeg synes alle i fotballverdenen burde vise han støtte, om du er enig med han eller ikke. Det har ikke noe å si, dette er ikke business – det er vold og alle må stå i hans hjørne nå. Ingen har rett til å angripe hjemmet ditt hvor familien din er. Hva hadde skjedd hvis barna hans var hjemme? Er vi helt gale? Er dette England?, sier Raiola til The Athletic.

LES OGSÅ: Huset til Uniteds klubbdirektør angrepet av sinte supportere

Huset til Manchester Uniteds klubbdirektør Ed Woodward hus ble tirsdag utsatt for hærverk av sinte supportere som krever hans avgang. Foto: Peter Powell (Reuters)

Etterforskes av politiet

Chesire-politiet skal nå ha startet etterforskning av episoden der en gruppe på over et dusin svartkledde personer, angivelig Manchester United-supportere, skal ha møtt opp utenfor Woodwards hjem rundt klokken 22.45 tirsdag kveld.

Ifølge opplysningene til The Athtletic skal de ha ringt på dørklokka for deretter å ha kastet nødbluss og fyrverkeri over gjerdet når gruppen ikke fikk noe svar.

Woodward bor på eiendommen med sin kone og tvillinger, de skal ikke ha vært hjemme på tidspunktet.

- Hvis noen har brukt meg som en grunn til å skape sinne mot Ed Woodward, så har de misforstått totalt. Mitt forhold med Woodward er bra, det er proft og vi trenger ikke alltid å være enige om alt – det er helt normalt.

LES OGSÅ: Hva er det som hindrer Manchester United fra å ansette en sportsdirektør? (+)

ANGREPET: Skjermdump av videoen som florerer på sosiale medier, hvor supportere angriper huset til Ed Woodward.

- Det som skjedde tirsdag kveld, er derimot ikke normalt i det hele tatt. Det er vold, og jeg fordømmer all form for vold. De som har gjort dette er idioter, og det er kriminell oppførsel.

De sjokkerende hendelsene kommer i kjølvannet av en dårlig periode for klubben som holder hus på Old Trafford. Det skal ha vært en økende misnøye mot Woodward på grunn av svake resultater og manglende spillerkjøp i januar.

- Tror du folk angriper huset til Brad Pitt hvis han lager en dårlig film? Får Quentin Tarantino dødstrusler fordi filmen hans ikke var bra nok? Det er ingen grunn eller unnskyldning for å gjøre noe sånt, og Ed Woodward har min fulle støtte og solidaritet.

- Jeg er på Ed Woodwards side i denne saken. I den «mørke perioden» til engelsk fotball så var vold på stadionene det største problemet. Da de fikk orden på det, så vokste Premier League til det det er i dag.

LES OGSÅ: Slår knallhardt tilbake mot påstander rundt Haaland-overgangen

Slo knallhardt tilbake Haaland-overgangen

Raiola er også Erling Braut Haaland sin agent og var sterkt involvert i overgangen som sendte det norske stortalentet til Borussia Dortmund.

Manchester United skal ha vært svært interessert i Haaland. Manager Ole Gunnar Solskjær reiste også til Salzburg for å overbevise 19-åringen om å velge Premier League-klubben.

LES OGSÅ: Fem spillere Manchester United kan hente i januar (+)

Ifølge flere journalister skal United ha valgt å trekke seg fra Haaland-samtalene på gunn av de økonomiske kravene fra spillerens representanter.

De påstandene likte Raiola svært dårlig.

- Jeg vet ikke om Manchester United forteller dette til pressen eller hva, men hvis det er tilfellet, så prøver de å redde sitt eget bilde i det hele - og det synes jeg er rart og skuffende. Det var ingen krangel mellom meg og Ed Woodward. Det var helt normale forhandlinger, og Haaland valgte en annen sti, sa Raiola til The Telegraph i desember.

Det er blant annet denne situasjonen som skal være bakgrunnen for det flere omtaler som et dårlig forhold mellom Raiola og Woodward.

Men agenten er uansett klokkeklar på at han og United-toppen har et profesjonelt forhold.

Angrepet mot huset til Woodward og hans familie er noe Raiola fordømmer på det sterkeste.

- Jeg godtar ikke vold mot spillere, trenere, supportere eller noen andre – og spesielt ikke denne formen for vold og trakassering. Det er ikke sånn det skal være. Dette er ikke en del av spillet, og vi må slå hardt ned på alle former for vold, og det er det jeg gjør nå. Jeg støtter Woodward, avslutter Raiola i intervjuet.

LES OGSÅ: Mino Raiola kan ha rett om Paul Pogba og Manchester United (+)