Mino Raiola reagerer kraftig på uttalelsene til Gary Neville: - Han kan dra til helvete

Det har kokt godt rundt Mino Raiola, Paul Pogba og Manchester United den siste tiden. Nå har superagenten fått nok av United-legende.

I et intervju med The Times angriper Paul Pogbas agent Mino Raiola både Ole Gunnar Solskjær og Neville for deres uttalelser i media de siste dagene.

Raiola anklager blant annet Solskjær for å dra oppmerksomheten bort fra Manchester United sine prestasjoner på banen ved å kritisere italieneren i media.

Dette er det siste utspillet i det som har utviklet seg til å bli en ordkrig mellom de to. Raiola fyrte løs mot Solskjær tidligere denne uken, og fikk sitt svar av Solskjær etter kampen mot Chelsea.

Klar melding til United-legenden

Raiola finner heller ikke nåde for uttalelsene til den tidligere Manchester United spilleren Gary Neville. Den engelske fotballprofilen mener Raiola latterliggjør klubben ved å stadig snakke åpent om Pogbas fremtid.

- Denne situasjonen kommer til å ende med at Paul Pogba forlater Manchester United. Det som må skje nå er at klubben tar et standpunkt rundt agenten. Denne agenten har tullet med dem i årevis hva angår Pogba, men også andre spillere, tordnet Neville nylig.

Det reagerte Pogbas agent knallhardt på:

- Gary Neville kan dra til helvete, sa Raiola ifølge The Times.

USIKKER FREMTID: Paul Pogbas fremtid kan fort være et annet sted enn i Manchester. Foto: Erik Johansen (NTB scanpix)

Videre sender den alltid så frittalende superagenten et stikk mot Neville, som er deleier League Two-klubben Salford City.

- Hvis han er så god i sin jobb, hvorfor er ikke Salford City i Premier League?

Raiola snakket naturligvis også ut om Paul Pogba sin fremtid i den engelske storklubben. Han legger på ingen måte skjul på at United sin midtbanejuvel kan forsvinne i sommer.

- Mot slutten av sesongen vil vi sette oss ned sammen med klubben som avtalt, for å så finne ut av hva det neste steget blir.

Samtidig som stjerneagenten var tydelig på sin irritasjon rundt kritikken han får for håndtering av Pogba-sagaen, navnga han flere scenarioer der han gjerne blir gjort til syndebukk:

- Da Paul hadde sin operasjon, så sa Ole at det var Paul som bestemte det. Det er feil, det var klubblegen. Så sa han at da Erling Braut Haaland ikke signerte var det fordi jeg ønsket en klausul i kontrakten. Det er ikke sant. Hvorfor snakker Ole om meg? Jeg snakker ikke om Ole, tordnet Raiola i samme intervju med den engelske avisen.

Han gikk langt i å undergrave at han hadde noe å gjøre i overgangen til den norske brøytebilen fra Jæren:

- Haaland signerte ikke, og det er min feil. Han solgte Lukaku. Er det min feil? Nå har han ikke spisser. Er det min feil? Haaland valgte Dortmund over United og sin tidligere trener. Det er min feil, sier Raiola sarkastisk.

Raiola har blant også blitt hevdet å ha tjent en kjempesum på at Haaland valgte Signal Iduna Park over Old Trafford.

- Kan bli solgt på billigsalg

I sommer skal United ha krevd i overkant av 100 millioner pund for spilleren - som også skal ha vært mye av grunnen til at klubber som Real Madrid og Barcelona valgte å se andre steder etter forsterkninger.

Nå kan det forandre seg drastisk.

Tirsdag melder Daily Mail at franskmannen kan selges til utrolige 50 millioner pund. Dette er en betydelig nedgang i overgangssummen på 89 millioner pund som United måtte ut med for å lokke stjernen vekk fra Juventus i sin tid.

Denne sesongen har Pogba slitt med en vond ankel og fot som har holdt han ute store deler av sesongen. Man må tilbake til «Boxing Day» - 26. desember, for å finne sist franskmannen var på banen.

Agenten uttalte nylig i et intervju at Italia var som et «andre hjem» for Pogba og at Juventus var en mulig neste klubbdestinasjon for den franske midtbanespilleren.

Mandag publiserte Raiola en triade mot Solskjær på flere sosiale plattformer som svar på nordmannens kommentarer fra pressekonferansen. Både på sin Twitter og Instagram la agenten ut om hva han mente om Solskjærs håndtering av sin klient.

Det er heller ikke første gang Raiola er i fokus.

Han er tidligere kjent for å snakke åpent om situasjonen rundt sine klienter, spesielt når det kommer til Paul Pogba.

Paul Pogba signerte for Manchester United fra Juventus sommeren 2016 for det som da ble en overgangsrekord.