Mino Raiola slår knallhardt tilbake mot påstander rundt Haaland-overgangen

Hevder overgangen til Borussia Dortmund kun var av sportslige årsaker.

Søndag ble det klart at Erling Braut Haaland signerer for Borussia Dortmund, og blir en del av Bundesliga-laget allerede i januar.

Manchester United skal også ha vært svært interessert i spilleren, men økonomiske krav - spesielt fra superagent Mino Raiola skal ha gjort at klubben til slutt valgte å trekke seg fra forhandlingene.

SILLY SEASON: VI FØLGER OVERGANGSVINDUET LIVE

- Rart og skuffende

Like etter det ble kjent at Haaland hadde valgt Borussia Dortmund som sin neste arbeidsgiver, ble det meldt fra flere hold - spesielt United-journalistene - at klubben valgte å trekke seg på grunn av de økonomiske kravene fra spillerens representanter.

Det er ikke første gang United angivelig «lekker» slik informasjon, og flere mener det hele handler om å redde eget skinn.

Nå slår i alle fall Raiola knallhardt tilbake mot Uniteds påstander.

SIGNERTE: Erling Braut Haaland skal ha hatt flere tilbud før han signerte for Borussia Dortmund. Foto: Joel Kunz (AFP)

- Jeg vet ikke om Manchester United forteller dette til pressen eller hva, men hvis det er tilfellet, så prøver de å redde sitt eget bilde i det hele - og det synes jeg er rart og skuffende. Det var ingen krangel mellom meg og Ed Woodward. Det var helt normale forhandlinger, og Haaland valgte en annen sti, sier Raiola til The Telegraph.

Og legger til:

- Hvis de vil ha noen å skylde på, så greit. Skyld på meg, men spilleren er fornøyd. Han har tatt sitt valg, og vi gikk gjennom en helt vanlig prosess.

LES OGSÅ: DETTE ER DET NYE DRAKTNUMMERET TIL HAALAND

Ole Gunnar Solskjær fløy selv til Salzburg for å møte Haaland og hans representanter, og gitt Solskjær og Haalands forhold fra Molde-tiden var United trukket frem av flere som klare favoritter i kampen om spillerens signatur.

- Hadde ingenting med Solskjær å gjøre

- Klubben som hadde mest kontakt med Haaland var Manchester United. De snakket klart mest. Alle klubbene hadde muligheten til å snakke med Haaland ansikt til ansikt, og vi lot det selvfølgelig skje når han også kjenner Ole (Gunnar Solskjær), sa Raiola videre.

- Haaland følte tydelig at på dette stadiet i karrieren så var ikke United det riktige valget. Det har ingenting med klubben eller Solskjær å gjøre. Han valgte Borussia Dortmund over United og en rekke andre klubber, og jeg er veldig glad for han fikk dra til klubben han aller mest ønsket - og det er det beste for han nå.

TRAKK SEG? Ole Gunnar Solskjær møtte selv Erling Braut Haaland i Salzburg, men spilleren valgte bort tilbudet fra United. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

Raiola legger også til at han ikke hadde hatt noen problemer med å føre Haaland til United hvis det var spillerens ønske - og legger til at Premier League ikke nødvendigvis er drømmedestinasjonen for unge spillere som ønsker regelmessig spilletid, kanskje med en liten henvisning til Jadon Sancho.

- Hvis han ville dratt til Manchester United, så hadde jeg vært nødt til å hjelpe han til Manchester United. Men det var ikke tilfellet her.

- Når du er 19 år, så vil du kanskje ikke nødvendigvis dra til Premier League. Tilbudet fra Manchester United var bra. Det handlet ikke bare om det økonomiske. Det er kun Haaland som valgte Borussia Dortmund, avslutter den sagnomsuste fotballagenten.