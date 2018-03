Mino Raiola til angrep på Pep Guardiola: - Han er et null, en feiging

- Skulle ta han i korridoren på Wembley.

Pep Guardiola burde nok ikke forvente seg invitasjon på påskelam hos Mino Raiola med det første. Superagenten åpner nemlig om sin misnøye med den nåværende Manchester City-treneren.

Nederlenderen er nemlig klar på at Guardiolas behandling av stjerneklient Zlatan Ibrahimovic ødela et potensielt forhold de to i mellom.

- Treneren Pep Guardiola er fantastisk. Som person så er han et null, en feiging, en hund, tordner Raiola til den engelske storavisen The Mirror.

- Han er en klassisk prest. «Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør.» Om Manchester City vinner Champions League denne sesongen, så understreker det hvilken god trener han er, men jeg kommer til å hate det, sier Raiola.

TETT FORHOLD: Mino Raiola og Zlatan Ibrahimovic har samarbeidet siden svensken spilte i Ajax.

Han var nemlig agenten som fasiliterte Ibrahimovic' overgang fra Inter til Barcelona i 2009. Siden surnet forholdet mellom den svenske legenden og daværende Barcelona-trener Guardiola.

- Guardiola fortalte Zlatan at han kunne gå til ham dersom han hadde et problem eller en klage. Deretter ignorerte han ham, og brukte ham ikke. Han hilste ikke engang på Zlatan, sier Raiola.

Samme behandling skal en annen Raiola-klient, Maxwell, ha fått etter at problemene startet med Ibrahimovic.

Så ille skal det ha gått at Raiola skal ha forsøkt å angripe Guardiola da Barcelona slo Manchester United i Champions League-finalen på Wembley i 2011.

- Jeg skulle ta han i korridoren på Wembley den kvelden. Adriano Galliani, AC Milans direktør, stoppet meg. Det var flaks for Guardiola, sier Raiola.

Siden har Ibrahimovic vært innom storklubber som AC Milan, Paris Saint-Germain og Manchester United, før han tidligere denne uken signerte for Los Angeles Galaxy.

Raiola representerer også superstjerner som Paul Pogba, Romelu Lukaku, Marco Verratti og Gianluigi Donnarumma.

