Miralem Pjanic er klar for Barcelona, men disse sitatene vekker oppsikt

Disse sitatene fra 2009 skulle nok den nysignerte Barcelona-spilleren vært foruten.

Mandag ble det klart at Barcelona og Juventus var kommet til enighet om den smått spenstige byttehandelen - som sender Arthur (23) til Torino, og Miralem Pjanic (30) til Barcelona.

Avtalen skal i stor grad handle om at Barcelona trenger å få orden i regnskapet sitt før 30. juni - som er datoen regnskapet for sesongen leveres.

- Likt Real Madrid siden barndommen

Barcelona skal ha et ønske om at Pjanic skal fungere som en mentor for de yngre spillerne i klubben i det som beskrives som et generasjonsskifte, men mandag kveld dukker det også opp noen kommentarer som ikke helt går overrens med den tankegangen.

Katalanske Sport har funnet frem noen gamle sitater 2009, som neppe faller i god jord hos Barcelona-fansen.

Les også: Ny kampdato for Cecilia Brækhus

Avisen viser til et intervju gjort med den bosniske avisa Oslobodjenje, da han stadig var Roma-spiller:

- Akkurat nå har jeg det fint i Roma, men jeg vet ikke om jeg vil forlate klubben denne sommeren eller ikke. Hvis dere spør meg om favorittklubben min, vil jeg si at siden jeg var en liten gutt har jeg likt Real Madrid, siteres Pjanic på.

Bosnieren legger også til at det var spillere som Zinedine Zidane og Ronaldo som gjorde at han ble glad i de hvitkledde fra Madrid.

Slik forklarer Setien Arthur-salget

Pjanic forlater Juventus som en stor spiller, mens Arthur forlater Barcelona som et talent som aldri helt fant seg tilrette på Camp Nou.

Grunnene til det kan være mange, og nylig hadde trener, Quique Setien, sin egen teori om hvorfor det ikke fungerte for Arthur i Katelonia:

- Arthur er hverken den første eller siste spilleren som signerer for en stor klubb, hvor forventningene ikke inntreffer. Kanskje manglet han noe kontinuitet. Det er ikke lett for han å endre på de tingene tidligere trenere har fortalt han - som å holde på ballen når vi (Barcelona) ønsker å spille på to touch, sa Setien ifølge Daily Mail.

Les også: Lanserer seg selv som Rosenborg-kandidat

Pjanic har uansett signert en fireårskontrakt med Katalanerne, med en utkjøpsklausul på hele 400 millioner euro.

Pjanic forlater Torino-klubben med 171 kamper og 22 mål i bagasjen.