Mirror: Mourinho får sparken – uansett resultat

Samme hvordan det går i helgens Premier League-runde, er tiden ute for José Mourinho som Manchester United-manager, ifølge Daily Mirror.

United tar imot Newcastle på Old Trafford lørdag, i en kamp som er viktig for topplaget, som har hatt alt annet enn toppresultater i det siste. Klubben har ikke vunnet hjemme på nesten to måneder og står med ti poeng på sju kamper. Erkefienden Liverpool og byrivalen Manchester City har nesten dobbelt så mange poeng – 19 for å være mer presis – og ligger øverst på tabellen.

Fredag skriver britiske Daily Mirror at Mourinhos skjebne er avgjort. Selv ikke seier mot Newcastle kan redde 55-åringen, om vi skal tro avisen.

– Mourinho har mistet United-styrets tillit og får sparken i helgen, skriver Mirror fredag kveld.

– Vi kan gjøre det mye bedre. Vi trenger poeng, poeng som vi tapte i de to siste Premier League-kampene. Ett poeng av seks mulige. Vi vet at for å forbedre posisjonen vår, så må vi vinne disse poengene, sa Mourinho på en pressekonferanse fredag.

Men selv om klubben skulle klatre på tabellen, er Mourinho altså ved veis ende etter Uniteds dårligste sesongstart på 29 år, ifølge Mirror, som også skriver at manageren på pressekonferansen virket nedslått og innforstått med sin egen skjebne.

