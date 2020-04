Mirror: Premier League-klubbene med klare ønsker om sesongen gjenopptas

Diskusjonene blant Premier League-klubbene fortsetter.

Det har kommet mange forslag til rundt hvordan sesongen kan fullføres etter at den ble stoppet ni serierunder før slutt som følge av koronaviruset.

Sky Sports-ekspert Gary Neville har tidligere fremmet forslaget å spille en hel haug av kamper på svært kort tid.

- Det siste jeg er bekymret over er hvordan man skal få spilt kampene. Hvis fotballspillere må spille hver dag i ni dager i stress, da gjør de det, sa han til Daily Mail.

Ifølge Mirror presser Premier League-klubbene nå på for å endre reglene slik at man kan bruke fem innbyttere per kamp om en lignende løsning skulle blitt en realitet.

Les også: Hevder United vil ta opp kampen med Real Madrid om Haaland

Les også: Hevder dette er fristen for at europeisk klubbfotball skal være ferdigspilt

Tomme tribuner

Tabloidavisen skriver at det foregår diskusjoner blant klubbene på det øverst nivået i England om en løsning som handler om å skvise alle de resterende kampene inn i løpet av juni-måned.

Samtlige kamper vil ifølge avisen i så fall spilles for tomme tribuner, og under et strengt karanteneregime.

Frykten er at så mange kamper på kort tid vil øke slitasjen og skaderisikoen for spillerne, spesielt ettersom de vil returnere fra en ufrivillig pause.

Les også: Mourinhos oppførsel vekker oppsikt: - Jeg er sjokkert (+)

For øyeblikket kan en klubb sette inn maksimalt tre av de syv innbytterne de har tilgjengelig på benken per kamp i Premier League.

Håpet med potensielt fem bytter per lag, er at det vil lette på det fysiske trykket for spillerne, og samtidig tillate dem å bytte ut for å unngå skader og muskelslitasje.

Mirror skriver at ideen skal være fremmet av managere i Premier League, og at det derfor kan bli avgjort av League Managers Association.

Les også: Til angrep på Premier League-gigant: –⁠ Jeg kan ikke fatte det

DISKUSJON: Flere VAR-avgjørelser i Premier League denne sesongen har blitt sterkt kritisert. Foto: Paul Terry (Pa Photos)

Nye møter fredag

Premier League skal møtes igjen fredag. Der vil spillerhelse være ett av temaene. I tillegg kan det mye omtalte videosystemet VAR bli satt på pause ut sesongen om den gjenopptas.

De resterende ligakampene vil etter alle solemerker bli spilt bak lukkede dører, og PL-topper skal nå se på juni som en mulig startdato, med avslutning i juli.

Mange har vært sterkt kritiske til VAR-bruken etter at det ble innført i Premier League, og til tross for at Premier League skal være bestemt på å benytte seg av teknologien i fremtiden kan det bli en VAR-fri avslutningen av sesongen.

VAR-teamet består nemlig av minst tre personer, inkludert en dommer, for alle kamper inne i et lite rom i Stockley Park.

Å ha såpass mange mennesker i ett og samme rom byr på problemer som følge av avstanden man skal ha fra hverandre som følge av koronaviruset, og kan ifølge Mirror gjøre at VAR blir sløyfet i ligaavslutningen.

Liverpool styrte mot et suverent og etterlengtet ligagull da koronaviruset satte en stopper for sesongavslutningen.

Merseyside-klubben har etter 29 serierunder 25 poeng ned til ligatoer Manchester City, og jakter sitt første ligatrofé på 30 år.