Mistanke om kampfiksing i dansk superliga fotball

Dansk politi etterforsker mistanke om kampfiksing i en superligakamp i fotball høsten 2019. Det gjelder en av AaBs kamper.

– Nordjyllands politi mottok i februar en anmeldelse om kampfiksing relatert til fotballklubben AaB. På grunn av mulig overtredelse av straffelovens paragraf 279 om bedrageri er det innledet etterforskning, heter det i en uttalelse fra politiet.

Politikommissær Troels Jul Kjærgaard bekrefter overfor Ritzau at saken fortsatt er under etterforskning.

– Vi har mottatt en henvendelse fra politiet om at det skal ha skjedd en spesifikk forseelse i forbindelse med en superligakamp, meddeler direktør Thomas Bælum i AaB.

– Vi samarbeider fullt ut for å hjelpe politiet å komme til bunns i saken, men forhåpentlig blir konklusjonen at intet ulovlig har funnet sted. Vi tar fullstendig avstand fra kampfiksing.

Ifølge Ritzau gjelder det AaBs hjemmekamp mot OB 18. oktober, som endte med 1-0-seier til AaB. I den kampen var en norsk spiller i aksjon for hvert lag, Iver Fossum for hjemmelaget og Sander Svendsen for OB.

Verken politiet eller AaB har bekreftet at det er den kampen som er under mistanke.

