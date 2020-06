«Mix» hisset opp Helsingborg-fansen etter stortap

Norskamerikaneren Mikkel Diskeruds twitter-melding etter serieåpningen falt ikke i god jord hos fansen.

Mikkel «Mix» Diskerud er i hardt vær etter at han la ut følgende Twitter-melding, etter at hans nye klubb Helsingborg hadde tapt 0-3 for Varbergs BoIS, i den svenske serieåpningen mandag:

«Vel, en positiv ting er at 3 poeng gikk til et lag som representerer vestkysten. Heia vestkysten», skrev Diskerud på engelsk.

Slettet meldingen

Diskerud var ikke i Helsingborg-troppen, men ordene han valgte å dele etter kampslutt, har fått supporterne til å rase.

«Forfedelig respektløst!»

«Fleiper du, eller?»

«Reis herfra med en gang. Takk!»

Olsson vil ikke kommentere

Etter at innlegget lå ute en halvtimes tid, valgte den tidligere Stabæk-spilleren å fjerne det fra Twitter.

Martin Olsson, som var tilbake i svensk fotball og Helsingborg etter 14 år i England, begynte å le da Aftonbladet viste ham Diskeruds melding.

- Ingen kommentar, sa den tidligere Blackburn-, Norwich- og Swansea-spilleren.

- Jeg har ikke sett ham spille, men han har rutine og har spilt i MLS og her i Sverige. Det er slike spillere vi trenger, sa Olsson videre.

Beklaget

Like etter klokken 22 mandag kveld, kom Diskerud med en ny Twitter-melding, der han beklaget.

«For meg er Helsingborg starten av vestkysten. Jeg beklager sterkt om tweeten ble misoppfattet. Den var IKKE sarkastisk ment. No ill intentions»

Diskerud signerte en korttidsavtale med Helsingborg lørdag, etter å ha spilt for sørkoreanske Ulsan Hyundai de siste årene.

- Jeg ser fram mot å spille fotball igjen etter måneder med pandemisk forsiktighet, sa Diskerud da overgangen var klar.

Nå spørs det om Helsingborg-fansen ser like mye fram mot å se Diskerud spille fotball igjen.