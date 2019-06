Mjelde med «Donald-kul» var takknemlig for baklengsmål

To ganger mot Sør-Korea så det skummelt ut for Maren Mjeldes videre deltakelse i fotball-VM, men hun slapp med skrekken og gleder seg til åttedelsfinale.

I første omgang gikk hun ned for telling i møtet med Ingrid Hjelmseths albue, men svarte riktig på spørsmålene som avkreftet frykten for hjernerystelse. Hun spilte videre.

– Jeg fikk meg en skikkelig Donald-kul i bakhodet, men jeg har hatt noen hodeskader før og kjente at dette ikke var alvorlig. Hodet verket likevel godt gjennom kampen, og jeg kjenner det fortsatt i dag, sa hun til NTB før avreise til Nice tirsdag.

Et snaut kvarter før slutt kunne det gått galt igjen. Yeo Min-ji ble spilt gjennom med et frekt hælspark, og Mjelde holdt henne igjen som bakerste forsvarer. Hadde ikke Yeo scoret, ville det blitt straffe og kanskje rødt kort.

– Jeg tenkte på det i etterkant, og måtte medgi at det var veldig bra at hun scoret. Man har aldri lyst til å slippe inn mål, men denne gangen skal jeg rett og slett være glad for at det gikk slik, sa Mjelde.

– Det var en fantastisk assist som spilte oss ut alle sammen. Jeg kom på feil side og dro henne litt i armen, men heldigvis skjønte jeg akkurat i tide at jeg måtte slippe.

Slet med svaret

Mjelde og det norske forsvaret ble stilt på mange prøver i kampen mot sørkoreanerne.

– Vi var mye i egen boks, og det var mange valg å ta. Det var en vanskelig situasjon som oppsto ved scoringen Jeg tror ikke vi vil få se mange slike assist i løpet av mesterskapet, og all honnør til Sør-Korea som spilte en god kamp, sa hun.

Det medisinske støtteapparatet stilte henne også på prøver etter hodesmellen, og ved det første spørsmålet kunne det faktisk gått galt.

– Først spurte de hvilken dag det var, men det er kanskje det spørsmålet man sliter mest med i mesterskap. Vi har vært samlet så lenge og har ikke peiling på dagene, så den måtte jeg tenke litt ekstra på, sa hun til NTB.

– Så spurte de hvilken stadion vi var på, hva som ble resultatet i forrige kamp og sånne ting, og det gikk jo fint. Jeg hadde heller ingen synsforstyrrelser eller noe slikt, og da er man «good to go».

På alvor

Mulige hjernerystelser blir tatt på fullt alvor i den norske troppen.

– Jeg har selv hatt hodeskader, og spesielt etter hjernerystelsen Maria (Thorisdottir) slet med så lenge, er vi veldig oppmerksomme på slike ting. Jeg var hele tiden ganske klar på at det ikke var noe sånt. Det var bare en trøkk i bakhodet, og det kan man fint spille videre med, sa Mjelde.

Nå gleder hun seg veldig til å spille åttedelsfinale i VM. Den skuffende lagprestasjonen mandag gjør ikke troen på suksess mindre.

– Vi har to gode prestasjoner i VM, og jeg synes det er sterkt at vi vant også på en dårlig dag som i går. Det har vi slitt med å greie før. Vi hadde selvfølgelig hell og lykke med oss, men sånn er fotball, sa hun.

– Vi er veldig fornøyd med gruppespillet totalt sett. Vi var kanskje i den tøffeste gruppen i hele VM, og nå har vi tatt oss videre fra den. Det var første hinder, og nå føles det sykt godt å vite at vi skal spille åttedelsfinale.

