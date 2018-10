Mjøndalen sikret seg matchball i opprykkskampen

En frisparkperle av Quint Jansen åpnet ballet da Mjøndalen slo HamKam 3-1 i 1. divisjon tirsdag og tok et sjumilssteg mot eliteserien.

Seieren betyr at mannskapet til Vegard Hansen sikrer opprykket med tre nye poeng i toppkampen mot Viking kommende søndag. Serietoer Viking er to poeng bak Mjøndalen to serieomganger før slutt, mens tredjeplasserte Aalesund er ytterligere to poeng på etterskudd.

– Jeg vet hvordan vi ligger an, og jeg vet også at det ikke er over. Fotballen er rar, og særlig mot slutten av sesongen vet vi at mye kan skje, sa Mjøndalen-trener Hansen til Eurosport Norge etter kampen.

HamKam må på sin side innse at håpet om kvalifiseringsspill til neste års eliteserie svinner med tirsdagens tap. Fire poeng skiller opp til Ull/Kisa på den siste kvalifiseringsplassen.

– Vi møtte et av seriens aller beste lag, og de var dødelig effektive. Vi vet de er gode på faste situasjoner, og vi ble tatt på det, sa HamKam-trener Kevin Knappen.

Perle

Mjøndalen viste ingen nåde og gikk rett i strupen på hedmarksklubben i tirsdagens kamp. Gjestene dominerte stort de første 20 minuttene og fikk betalt i form av to scoringer.

Den første var en frisparkperle av sjeldent merke signert nederlandske Quint Jansen. Fra rett utenfor 16-meteren hamret han ballen opp i krysset bak hjemmelagets keeper Lukasz Jarosinski. Ballen føk inn i keeperhjørnet, men Jarosinski kan likevel knapt lastes for baklengsmålet.

Sjanseløs var også sisteskansen da HamKam-stopper Ruben Alegre satte ballen i eget mål til 2–0 for Mjøndalen etter 19 minutters spill. Scoringen kom etter et strålende frispark fra Joackim Olsen Solberg.

Nytt frispark

Samme Olsen Solberg slo også frisparket da Mjøndalen innledet annen omgang akkurat som den første. Seks minutter var spilt da Olivier Occean var våkent framme og fikk sette inn 3–1 helt umarkert.

Da var kampen på Hamar i realiteten punktert. Simen Bolkan Nordli reduserte for hjemmelaget midtveis i omgangen, men spennende ble det aldri på Briskeby.

Dermed synes Mjøndalen å ha en fot i neste års eliteserie. Ved siden av den vriene hjemmekampen mot Viking i neste runde, venter bortekamp mot nedrykkstruede i Florø i siste runde.

HamKam møter Sandnes Ulf og Ull/Kisa i sine to siste kamper.

(©NTB)

