Mjøndalen beseiret Ranheim i «skjebnekampen»

De brunkledde fra Consto Arena ligger nå på playoff-plass i Eliteserien med kun to serierunder igjen.

MJØNDALEN - RANHEIM 3-1

CONSTO ARENA (Nettavisen): Det ble en fantastisk kveld for Mjøndalen på Consto Arena da de brunkledde fikset seg 3-1-seieren mot Ranheim i det som fort kan vise seg å bli ett vitalt resultat i nedrykkskampen.

Vegard Erlien ga bortelaget ledelsen, før Tonny Brochmann utlignet i den første omgangen. Kaptein Christian Gauseth scoret det vitale 2-1-målet før Sondre Solholm Johansen sikret alle poengene for hjemmelaget med 3-1-scoringen.

Før kampen meldte Drammens Tidende at det var veldig usikkert hvorvidt Gauseth i det hele tatt kom til å spille oppgjøret mot Ranheim. Da kapteinen banket ballen var Joacim Jonsson blant de aller mest imponerte:

- Se hvem som scoret! Det er ikke lov! Se hvem som har scoret, hylte Joacim Jonsson fra studioplass under Eurosports FotballDirekte-sending da reprisene av Gauseths mål rullet over skjermen.

Med kun to serierunder igjen, så hopper Mjøndalen opp på playoff-plass i Eliteserien. De henviser dermed Strømsgodset ned til direkte nedrykksplass med kun seks poeng igjen å spille om i Eliteserien 2019.

- Altfor dårlig

Etter kampen var det en smørblid Vegard Hansen som møtte Nettavisen i pressesonen på Consto Arena

- Dette var så deilig, i en så viktig kamp! Vi har hatt en del av dem i høst, vi har ikke vunnet på lenge og dette var viktigere enn noen gang. Vi tok frem noen vi ikke har gjort på en stund, vi var forholdsvis solide, sier Hansen til Nettavisen.

- Akkurat nå er det vanvittig deilig, jeg føler meg lett og fin i kroppen akkurat nå. Jeg må innrømme at dette er en nervepåkjenning. Det er forskjellig å være regnskapsfører og fotballtrener. Dette er tøft og spennende, men dette er livet vi har valgt. Det er en stund siden sist jeg har hatt denne følelsen her.

Han uthever at tapene til Strømsgodset og Sarpsborg, som begge tapte med fire mål, fort gjør at Mjøndalen kan være motiverte inn mot de to siste kampene av årets eliteserie.

Også Christian Gauseth er tydelig på at det var vanvittig deilig å sikre seg tre poeng for første gang siden seieren mot Brann 18. august.

- Det er en enorm lettelse, det er en kamp vi har sagt vi skulle vinne og vi skulle angripe. At vi da får tre mål og spiller en god kamp er en enorm lettelse, sier Gauseth til Nettavisen etter oppgjøret.

Han er tydelig på at Mjøndalen ikke har ligget på det nivået de gjorde i fjorårssesongen, og at de ikke har klart å finne til den formen som gjorde at de imponerte stort i opprykksesongen fra OBOS-ligaen.

- I fjor spilte vi med Joakim Solberg på venstre, Occean som midtspiss og William Sell på høyre, og det er folk som er defensivt anlagt på begge flankene. Det gjorde at vi kunne presse høyt og fikk gunstige brudd, sier Gauseth.

SMØRBLID: Vegard Hansen hadde mye å smile for etter kampen mot Ranheim. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

- I år har vi faen ikke fått et brudd som har vært gunstig de første 25 serierundene, og det er altfor dårlig. Det er for dårlig av veldige mange av oss, det har vi måttet rette på og det har vi rettet på.

Gauseth scoret det viktige 2-1-målet. Det er kapteinens første scoring for Mjøndalen siden bortekampen mot Tromsø 4. august.

- Jeg har ikke scoret med venstre i år, så dette var på tide! Nå har jeg ikke fått så veldige mange sjanser heller, men det var virkelig på tide. Jeg synes det var veldig slapt press, jeg får stå helt alene og var overraska over det, sier Gauseth, som også passet på å sende et lite stikk mot trener Hansen.

- Jeg la merke til at det var en trener som mente at jeg ble byttet ut fordi han trengte mer løpskraftig etter pausen i Skien. Det er et sjarmerende forslag. Det er ikke løpskraften som teller, det er kvalitet. Den kvaliteten er det bare å anerkjenne, og det hadde vært godt å få det fra egen trener også.

For Ranheims del så virker situasjonen mer og mer håpløs. De ligger helt sist i Eliteserien, og har nå tre poeng opp til nettopp Mjøndalen på playoff-plassen med kun to kamper igjen.

- Vi kommer greit i gang, det er jevnt og tett. Vi tar ledelsen og lyktes relativt godt med planen, men vi gir de for mange dødballer. De kommer for lett igjennom på den ene siden, sier Ranheim-trener Svein Maalen til Nettavisen etter oppgjøret.

Han er tydelig på at hans lag kanskje slo mer nedenfra og opp forrige sesong, og at lag nå vet litt mer hva de skal forvente fra laget fra Trøndelag. Han anser nå at Ranheim fort må finne inspirasjon fra 2017-sesongen, da de rykket opp fra OBOS-ligaen:

- Vi kan kan si at vi har rykket ned, og så har vi muligheten til å rykke opp igjen de siste to kampene hvis vi er dyktige nok. Det er det som blir fokuset vårt.

- Er det slik at du ønsker å skape en underdog-følelse inn i de siste kampene?

- Det er slik det er. Prestasjonene våre har også gjort at vi fortjener å ligge der vi ligger, så da har vi alle muligheter til å snu dette. Det er mye enklere å rykke opp på to seriekamper, enn det er å rykke opp på en hel sesong til neste år, sier Maalen.

Tett og nervøst

Det var hjemmelaget som suste ut av startblokkene på Consto Arena, og kampen var ikke to minutter gammel da Joakim Olsen Solberg fikk skyte fra distanse. Ballen suste like utenfor Even Barlis mål.

Åpningskvarteret var i stor grad preget av to lag som var rufsete i pasningsspillet, og fikk ikke etablert angrep. Det gjorde at de fleste angrepene ikke ledet til skikkelige målsjanser.

Mjøndalen skrudde opp tempoet i det 20. minutt da de spilte seg fri ute på høyresiden. Ballen ble spilt inn til Anders Bergström, men bortelaget fikk klarert ut til corner i siste sekund.

Ranheims kveld ble en del verre like etter da Magnus Blakstad så ut til å få en skade på baksiden av låret. Han måtte til slutt byttes ut, og ble erstattet av Eirik Valla Dønnem.

Selv om Mjøndalen var best i veldig så var det bortelaget fra Trøndelag som tok første stikk da de spilte seg fri ute på høyresiden. Inne i boksen ventet Vegard Erlien som hamret inn 1-0 på pasningen fra Adria Mateo Lopez.

Mjøndalen suste opp i angrep på direkten, og Bergström var igjennom. Kun en fantastisk utrustning fra Barli stoppet de brunkledde fra å utligne like etter halvspilt første omgang.

I det 30. minutt var det flere spillere som kolliderte inne i Ranheim-bopksen på en corner, og dommer Svein Oddvar Moen pekte på straffemerket. Det viste seg at Stian Aasmundsen hadde blitt holdt av Lopez.

På straffemerket var Tonny Brochmann kald, sendte Barli feil vei og skapte balanse i regnskapet for hjemmelaget på Consto Arena.

Mjøndalen opprettholdt trykket foran Ranehim-boksen, og ballen ramlet ned til kaptein Christian Gauseth. 34-åringen løsnet skudd, men forsøket suste over Barlis mål.

I det 38. minutt var Mushaga Bakenga nære ved å score et helt spektakulært mål da ballen ble slått inn i boksen, og Ranheim-spissen forsøkte seg på en brassespark. Bakenga traff ikke rent, og ballen suste utenfor.

Tempoet senket seg inn mot pause, men det var gjestene fra Ranheim som var giftigst. Mads Reginiussen hamret til fra distanse, men ballen suste utenfor Julian Faye Lunds mål.

Etter en tett og jevnspilt omgang, er begge lagene hadde hatt sine perioder, kunne begge lagene gå til pause med én scoring hver. Det stod 1-1 til pause mellom Mjøndalen og Ranheim.

Kaptein Gauseth

Allerede fire minutter ut i den andre omgangen måtte Faye Lund vise frem sine vanvittige kvaliteter. Torbjørn Heggem sitt innlegg suste gjennom feltet, og Jørgen Olsen Øveraas kunne heade alene på bakre stolpe.

Kun en helt vanvittig redning av Mjøndalen-keeperen stoppet Ranheim fra å ta ledelsen på ny på Consto Arena.

Det var bortelaget som virkelig la inn trykket tidlig i den andre omgangen, og i det 52. minutt var det Heggems tur til å avslutte på et innlegg. Avslutningen var lav, men skrudde like utenfor Faye Lunds lengste stolpe.

Det var Ranheim som virkelig trykket på for ledermålet på Consto, men etter timen spilt slet begge lag med å skape skikkelige målsjanser. Fredrik Brustad ble byttet inn for hjemmelaget med drøye halvtimen igjen for Joakim Olsen Solberg.

Mjøndalen skapte spenning på en corner da Bergström kom på første stolpe, og fikk stusset videre inn foran mål. Barli ble etter hvert tildelt frispark etter at to Mjøndalen-spillere dyttet han inne foran målet.

Før kampen hadde det vært uvisst om kaptein Christian Gauseth skulle rekke kampen, og i det 66. minutt skulle Mjøndalens hærfører virkelig vise seg frem for hjemmelaget.

Etter en corner falt ballen ned til Gauseth, som på merkverdig vis klarte å pirke ballen i mål forbi Even Barli til vill jubel fra de fremmøtte på Consto Arena.

Pontus Silfwer svingte inn en corner i det 70. minutt og Sondre Solholm Johansen ruvet i luftrommet. Hans heading var presis og Barli kunne lite gjøre. Dermed ledet Mjøndalen 3-1.

Da Ranheim trykket på for å finne reduseringen, så kunne Mjøndalen kontre. I det 79. minutt fikk Brochmann muligheten til å skyte fra drøyt 16 meter. Ballen snek seg inn til Barli, som ikke hadde problemer med å holde skuddet.

Ranheim jobbet på for å finne redusering, og utligning på Consto Arena, men det ville seg ikke for Svein Maalen og hans lag. Dermed kunne Mjøndalen juble for tre livsviktige poeng i «skjebnekampen» etter å ha slått Ranheim 3-1.