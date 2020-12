Mjøndalen-håpet lever videre: – Ble en drømmeutvikling

Som i fjor unngikk Mjøndalen direkte nedrykk med et nødskrik i siste serierunde. Bruntrøyene skal ut i kvalifiseringsspill etter 3-0-seieren over Aalesund.

Mjøndalen lå under nedrykksstreken før tirsdagens avslutning i Eliteserien, men et gunstig kampoppsett ga Vegard Hansens menn et berettiget håp om å kopiere fjorårets drama.

Også da lå laget fra Nedre Eiker nest sist på tabellen før siste runde, men en knepen hjemmeseier gjorde at MIF berget plassen på målforskjell. Hele fire lag endte da på samme poengsum.

Ett år senere kom ikke en lignende thriller. Start falt tidlig stygt borte mot Vålerenga, og dermed var spenningen på mange måter utløst. Det sørget Sondre Liseth, Markus Nakkim og Christian Gauseth for med sine Mjøndalen-scoringer før pause.

– Det er veldig deilig at det gikk. Vi fikk et kampbilde her og i Oslo som vi ikke kunne ha drømt om. Det rant litt på begge steder, så det ble en drømmeutvikling for vår del. Til slutt ble det ganske komfortabelt, sa Hansen til Eurosport.

Glede

Det ble raskt god stemning blant supporterne som kom for å se hjemmelaget gjøre et siste forsøk på å unnslippe direkte nedrykk. Etter 13 minutter tok Liseth ned ballen og skjøt i lengste hjørne.

Samtidig kom det nyheter fra Oslo om at Start lå under 0-2. Da var håpet for alvor tent. En scoring til ville sende Mjøndalen hakket opp på tabellen som de var ute etter, og den kom kjapt.

Kun fire minutter senere dunket Nakkim inn 2-0 i kjølvannet av et frispark.

– Når Vålerenga scorer etter fem minutter, gjør det noe med hodene våre. Den førsteomgangen var voksen av oss. Mentalt var det en helt enorm omgang. Den må vi bygge videre på, sa Liseth.

De nedrykksklare gjestene fra Ålesund hadde lite å komme med. Det var derfor ikke noe å si på stillingen var 3-0 til pause. Gauseth gjorde kveldens tredje nettkjenning fra straffemerket.

Mjøndalen fikk muligheten da Martin Rønning Ovenstad ble felt i en kamp om ballen etter en corner.

Sogndal neste

Med seieren spratt laget forbi Start og opp på kvalifiseringsplassen. Begge stoppet på 27 poeng, men igjen ble målforskjellen gull verdt for MIF etter at Start til slutt tapte 0-4 for Vålerenga.

Bruntrøyene startet kvelden med tre minusmål mer enn Start, men endte til slutt med -19 mot sørlendingenes -23.

Mjøndalen møter Sogndal til avgjørende kvalifiseringskamp om den siste plassen i Eliteserien. Den spilles på Vålerengas hjemmebane 28. desember.

– Jeg er ikke jublende glad som vanlig når vi vinner, og det liker jeg. For dette var bare det første hindret av to. Sogndal blir en voksen motstander. Det blir knalltøft. Nå skal vi bruke julen til å forbedre oss så godt som mulig. Spillerne skal få fri julaften, men så må vi jobbe, sa Vegard Hansen.

Det har i lang tid vært klart at Aalesund kom til å ende sist i Eliteserien. I fjor satte sunnmøringene poengrekord i 1. divisjon, men på øverste nivå fikk de et brutalt møte med veggen. Sjelden har et opprykkslag falt så hardt igjennom.

To seirer og skrale elleve poeng ble AaFK-fasiten etter 30 kamper.

(©NTB)

