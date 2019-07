Mjøndalen-keeperen fikk flaske i hodet da Odd snublet i medaljekampen

Drømmescoring av Olivier Occean da Mjøndalen slo Odd.

Det ble tilløp til tumulter og dramatikk i kampen mellom Mjøndalen og Odd søndag kveld. Etter en drømmescoring av Mjøndalen-spiss Olivier Occean ble det kastet en gjenstand fra bortefansen mot Mjøndalen-keeper Julian Faye Lund. Keeperen måtte ta telling og skal ha blitt truffet av en vannflaske.

Politiet i Sør-Øst la etterhvert ut en melding på Twitter om hendelsen.

Mjøndalen tok imot topplaget Odd på Consto Arena søndag ettermiddag. Skiens-klubben hadde mulighet til å overta tabelltopp i Eliteserien med seier i Buskerud.

Odd var farlig frempå allerede etter fire minutter. Et innlegg fra Espen Ruud var perfekt slått på hodet til Fredrik Semb Berge som helt upresset headet ballen i stolpen fra fem meter.

Hjemmelaget skapte sin første farlighet etter åtte minutter da Fredrik Brustad kastet langt. Mjøndalen vant den første duellen, men Olivier Occean kom ikke nok over ballen til å sette den på mål. Occean kom til et skudd minuttet senere, men Sondre Rossbach reddet til corner.

- Pur klasse

Mjøndalen skapte ikke stort, men fikk andre omgangs første ordentlige store sjanse etter 52 minutter. Ballen ble spilt ut til Tonny Brochmann som avsluttet fra skrå vinkel. Danskens skudd ble stoppet av Rossbach som vartet opp med en beinparade.

Men så skulle det endelig løsne for hjemmelaget og for en måte Mjøndalen skulle ta ledelsen på. Etter 57 minutter bestemte Olivier Occean seg for å vise at han fremdeles har nivået og akrobatikken intakt. Spissen la seg vannrett i feltet etter en corner fra Olsen Solberg og sendte ballen på hel volley inn bak Rossbach i Odd-målet.

KLASSESCORING: Olivier Occean vartet opp med en kjempescoring mot gamleklubben Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

En klassescoring av de sjeldne fra den tidligere Odd-spissen.

- Det er bare å bøye seg for en storscorer som gjør dette mot gamle lagkamerater. Se på timingen, se hvor lenge han ligger i lufta før han smekker til den med høyrefoten. Det er rett og slett pur klasse av Olivier Occean, sa Skullerud euforisk etter Occeans scoring.

Idet klokka passerte 45 minutter rullet Mjøndalen opp et farlig angrep. Et innlegg fra venstresiden ved Joakim Olsen Solberg fant veien frem til Occean som hadde løpt seg fri på seks meter. Kanadieren styrte ballen rett til side for mål.

- Det er Mjøndalens største mulighet før pause og det forteller en hel masse det, kommenterte ekspertkommentator Tor Ole Skullerud hos Eurosport.

Det var også det siste som skjedde før hvilen og lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

- Jeg er fornøyd med at vi har tatt kommando og styrer kampen, men jeg er ikke fornøyd med det som skjer rundt 16-meteren, sa Odd-trener Odd Eilev Fagermo i pausen.

Straffe og dobling

Målscorer Occean ble klappet av banen etter 75 minutter og fikk stående ovasjoner av hjemmefansen.

Mjøndalen fikk etterhvert store rom å kontre i da Odd jaktet utlikning. En lang ball mot innbytter William Sell endte til slutt med straffe til hjemmelaget. Sell avsluttet først, men Rossbach reddet før Sell plukket opp sin egen retur og ble lagt i bakken av Rossbach.

- Det er et klokkeklart straffespark, kommenterte Skullerud fra kommentatorplass.

Danske Brochmann var sikker og god fra straffemerket og satte ballen opp i venstre kryss til 2-0 for Mjøndalen.

Odd presset på for scoring på slutten av kampen, men Mjøndalen red av presset og vant kampen 2-0.