Mjøndalen sikret kvalikplass etter nedrykksdrama: Banket Aalesund 3-0

Samtidig som at målene rant inn for Vålerenga mot Start, sikret Vegard Hansens mannskap storseier over Aalesund.

MJØNDALEN - AALESUND 3-0:

Scoringer av Sondre Liseth, Markus Nakkim og Christian Gauseth i den første omgangen sørget for at Mjøndalen vant komfortabelt over allerede nedrykksklare Aalesund.

Og da Start tapte stort på Intility Arena, lever nå drømmen om spill i Eliteserien neste sesong i beste velgående for bruntrøyene fra Mjøndalen.

Snudde på en halvtime

Det var imidlertid Start som både hadde tre poeng og målforskjellen å gå på før den 30. eliteserierunden, men rollene var allerede etter halvtimen spilt snudd på hodet, da Mjøndalen ledet 2-0, samtidig som at Vålerenga hadde en 3-0-ledelse over Start.

Det fikk Marius Skjelbæk i TV 2-studio til å reagere.

- Her hadde vi trodd at syke ting kunne skje, men at det skulle bli snudd opp ned på 25 minutter? Jeg sliter med å huske at så mange ting har gått den veien på 25 minutter før altså, sa han.

Etter seieren er det fornøyde og letta Mjøndalen-spillere som møter til intervju med Eurosport.

– Det var ekstremt digg, fantastisk. Endelig løsner det litt for oss, vi får de scoringene vi trenger og hører hvordan det går på Intility. Da smiler hele Mjøndalen, sier Nakkim etter kampen.

– Når Vålerenga scorer etter fem minutter, gjør det noe med hodene våre. Den førsteomgangen er voksen. Vi kjører over dem. Mentalt var det en helt enorm omgang. Den må vi bygge videre på, så må vi se på andreomgangen. Der melder vi oss litt ut. Vi kan bedre enn det. Men alt i alt er det en enorm lettelse, sier Liseth.

- En historisk omgang

Etter en relativt rolig start gikk Mjøndalen opp i ledelsen da kampuret viste 13 minutter. Bruntrøyene fikk tråklet seg gjennom på høyresiden før Martin Rønning Ovenstad chippet ballen inn til Liseth, som var sikker da han fikk muligheten fra tre-fire meter.

Og fem minutter senere doblet hjemmelaget ledelsen. Sondre Solholm Johansen vant den første duellen etter et frispark fra cirka 30 meter, før ballen landet hos midtstopperkollega Nakkim som dunket ballen i nettet.

- En fantastisk vilje og glød hos Mjøndalen, sa Jesper Mathisen i TV 2s studio om scoringen.

Like før pausesignalet gikk pekte dommer Dag Vidar Hafsås på straffemerket etter at Rønning Ovenstad ble felt inne i Aalesund-feltet. Straffen satte Gauseth sikkert, og dermed gikk Mjøndalen til pause i ledelsen 3-0.

- En historisk omgang. Vi er med på noe helt spesielt her, sa Skjelbæk like etter scoringen.

I den andre omgangen var Mjøndalen nærmere å øke ledelsen, enn en redusering fra Aalesund. Det ble imidlertid ingen flere mål, og dermed kunne Mjøndalen-spillerne puste lettet ut etter kampslutt.

28. desember skal bruntrøyene nå ut i kvalifiseringskamp mot Sogndal, og spille om eliteseriespill sesongen 2021.

