Mjøndalen sikret plassen på dramatisk vis. Etter kampen tok Gauseth et kraftig oppgjør: - Det er jeg dritt lei av

Mjøndalen-kapteinen benyttet anledningen til å kritisere dommerstanden etter at plassen i Eliteserien ble sikret.

INTILITY ARENA (Nettavisen): Det ble utrolig dramatikk da Mjøndalen sikret ny kontrakt i Eliteserien etter en vanvittig 3-2-seier mot Sogndal i kvalifiseringsfinalen mandag kveld.

Den avgjørende scoringen kom hele syv minutter på overtid da Markus Nakkim kriget ballen i nettet etter en corner.

Etter kampen var det en lettet Mjøndalen-kaptein som møtte pressen. Christian Gauseth var naturlig nok stolt over lagets evne til å slå tilbake og sikre ny kontrakt, men veteranen benyttet også anledningen til å sende en kraftig beskjed.

For spesielt én ting har skapt sinne og frustrasjon i Mjøndalen-leiren denne sesongen.

- Det er mange som skylder oss en unnskyldning. Dommer-Norge er en av dem. Det er ingen klubber som blir dømt vekk så mye som oss, det er helt utrolig at jeg må stå her i 2020 og be om rettferdig dømming, var blant noe av det Gauseth sa direkte på Eurosport etter kampen.

- Det er jeg dritt lei av

Da Nettavisen fikk Gauseth på tomannshånd like etterpå fikk han spørsmål om hvorfor han valgte å benytte anledningen, etter en jubelkveld, til å snakke om dommeravgjørelser fra tidligere i sesongen.

- Jeg er lei over at vi blir bortdømt i hele år. Det må det være mulighet til å si ifra om. Det har vært melodien hele året. Jeg synes det er helt fair å si ifra om det og det er et godt tidspunkt. Hadde jeg sagt det på et annet tidspunkt så hadde det blitt sett på som sutring med en gang. Jeg venter til etter vi har gjort jobben selv, så tror jeg dommer-Norge kan puste lettet ut for at vi klarte det. De har dømt oss bort i hele år, så håper jeg vi kan få rettferdig dømming neste år, forklarer Gauseth til Nettavisen.

Nettavisen har søkt en kommentar på kritikken fra Terje Hauge i NFF, men har foreløpig ikke kommet i kontakt med dommersjefen.

Veteranen trekker frem flere eksempler fra kamper gjennom hele året der han mener bruntrøyene har blitt fratatt poeng. I perioder har han tenkte «oi, hvordan går det an».

- Når jeg sier ifra om det så blir fokuset på meg. Det synes jeg er en utrolig svakhet, at man ikke klarer å fokusere på budskapet, men at man går på personen med en gang. Jeg kan godt være en idiot, men det er en grunn til at jeg står her, sier han tydelig.

- Du er jo en profil som naturlig tiltrekker seg fokus på deg som person. Er ikke det noe du må venne deg til når du uttaler deg som du gjør?

- Jeg har oppsøkt offentligheten selv og det lever jeg fint med. Men fordi jeg har oppsøkt offentligheten så er alle mine meninger ekskludert fra innhold. Det er jeg dritt lei av. Det synes jeg er veldig kjipt, selv om det ikke skal være fokuset i dag etter en kamp med stolthet og glede. Men om du spør om det, så er jeg dritt lei av det, fortsetter Gauseth.

Sogndal-trener Eirik Bakke og Mjøndalen-trener Vegard Hansen havnet i munnhuggeri etter kampen. Se situasjonen i videoen under:

Rekordlang sesong

Etter sesongens siste kamp i norsk fotball på den rekordsene datoen 28. desember, tar Mjøndalen endelig ferie med god samvittighet.

Nå venter nesten én måneds ferie før de starter forberedelsene til Eliteserien 2021. Gauseth innrømmer at annerledes-året 2020 har tært på kreftene både fysisk og mentalt.

- Det er vel 350 dager vi har holdt på nå. Vi startet opp 15. januar tror jeg. Det er seigt nok det som har vært. Det er vanskelig å se for seg å snøre på seg skoene igjen og løpe på Consto Arena i oppkjøringen igjen. Det er fjernt nå, men nå skal jeg først få den operasjonen jeg trenger. Jeg har hatt veldig mye smerter i hele år og gleder meg til å få de unnagjort.

Etter operasjon og ferie forventer 36-åringen å lede troppene ut til nok en sesong på det øverste nivået neste år, etter at laget maktet å snu 1-2 til 3-2 i løpet av de siste minuttene mot Sogndal i Oslo.

- Vi spiller en dårlig kamp, men det er noe med denne gjengen som er ganske spesielt. Det er nok av lag som hadde kollapset og meldt seg ut på 1-2 der. Vi har så god trening i å få trøkker. Jeg kan nevne hjemme mot Stabæk, totalt ufortjent. Borte mot Haugesund, der vi blir dømt vekk. Jeg kunne nevnt på overtid på Lerkendal eller her i kveld igjen. Det er noe med dem, at de takler disse situasjonene her. Jeg som leder for dem så blir man rørt og stolt. Det er så mye av det man ønsker av et lag, avslutter han.

