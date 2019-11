Mjøndalen slo Ranheim, tente håp om overlevelse i eliteserien

Mjøndalen klatret opp på kvalikplassen i eliteserien i fotball etter å ha slått bunnrival Ranheim 3-1 søndag. Ranheim er ille ute i nedrykksstriden.

Ranheim tok ledelsen og misbrukte store sjanser i andre omgang, men det var Mjøndalen som endte opp med de tre livsviktige poengene i bunnkampen etter mål på straffespark og to cornere.

Mjøndalen ropte på straffe allerede etter fire minutters spill da ballen spratt opp i armen til Mushaga Bakenga inne i boksen, men verken en dommer med dårlig sikt eller en linjemann med god sikt valgte å gi hjemmelaget straffe.

Synderen Mushaga Bakenga var ikke enig i at det var straffespark.

– Det er noe som heter hånden helt inntil kroppen, sa Bakenga til Europort.

Fikk straffe

Straffe fikk Mjøndalen i stedet etter halvtimen spilt da Ranheims Adria Mateo rev ned Stian Aasmundsen på en corner. Denne gangen var dommer Svein Oddvar Moen ikke i tvil og dømte straffe.

Den satte Mjøndalens toppscorer Tonny Brochmann enkelt midt i mål til utligning 1-1, for like før hadde Vegard Erlien gitt Ranheim ledelsen etter flott forarbeid av samme Mateo som senere forårsaket straffesparket. Spanjolen løp seg fri på høyrekanten, tok ned ballen og sendte den 45 grader til Erlien i feltet som avsluttet kontant i mål.

Mjøndalen-keeper Julian Faye Lund holdt på å gi bort et gratismål før pause, men revansjerte seg med en fantomredning rett etter hvilen. Et innlegg gikk forbi alt og alle og endte opp på bakerste stolpe hos Jørgen Øveraas Olsen som headet mot mål, men Faye Lund fikk forflyttet seg raskt og stoppet ballen i det den var på vei over streken.

Like etter var Ranheim veldig nær nok en gang, men avslutningen fra midtstopper Torbjørn Heggem strøk utsiden av stolpen.

Silfwers dødballfot avgjorde

Da kampen så ut til å gå i Ranheims favør sto Mjøndalens kaptein Christian Gauseth fram. Han fikk tatt ned en corner på bakerste stolpe og smalt ballen inn til 2-1 gjennom mylderet av spillere i boksen.

Mål preger fotballkamper, og det var ikke overraskende nok en dødball som punkterte kampen. Etter 70 minutters spill fikk Mjøndalen en ny corner, og den presise høyrefoten til Pontus Silfwer sendte ballen på hodet til Sondre Solholm Johansen som kontant scoret med pannebrasken.

Ranheim er nå tre poeng bak motstander Mjøndalen som ligger på kvalikplass. Begge lag er fortsatt i poengnød, men resultatet søndag gjør at Ranheim kan rykke ned neste runde, mens Mjøndalen garantert kan kjempe om å overleve til siste serierunde.

Mjøndalen har igjen Stabæk borte og Vålerenga hjemme, mens Ranheim møter nedrykksrival Lillestrøm hjemme i Trøndelag neste runde, før de avslutter borte mot storebror Rosenborg.

