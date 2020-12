Mjøndalen tente håpet – Glimt-fest på hjemmebane

Mjøndalen tente håp om fornyet kontrakt i Eliteserien med 1-0-seier i skjebnekampen mot Start. Seriemester Bodø/Glimt lagde målfest på hjemmebane.

Det var vinn eller forsvinn for Mjøndalen da nedrykksrival Start var på besøk, og Shuaibu Lalle Ibrahim scoret målet som gjør at bruntrøyene er bare ett poeng bak Strømsgodset på kvalifiseringsplassen og to bak Start.

Godset så ut til å klatre forbi Start da Kristoffer Tokstad scoret ledermålet mot Haugesund ti minutter før slutt, men Alexander Amitzbøl satte inn 2-2 rett før slutt. Strømsgodset har tre kamper igjen, Start og Mjøndalen to.

Glimt tok sin 14. strake hjemmeseier med 5-2 over Stabæk og er oppe i 96 seriemål med to kamper igjen.

Sandefjord spilte 2-2 mot Viking, mens det endte 1-1 mellom Brann og Sarpsborg.

