Mjøndalen tok livsviktig seier i nedrykksstriden: - Håpet lever

Mjøndalen sto i mot Start sitt enorme press på slutten og tok en livsviktig seier over sørlendingene.

MJØNDALEN - START 1-0:

Ibrahim sin scoring tidlig i andre omgang kan vise seg å være livsviktig for Mjøndalen. Seieren over Start gir bruntrøyene et håp om å overleve og ikke rykke ned fra Eliteserien.

Og Vegard Hansens menn jobbet hardt for å få de tre poengene. Start presset Mjøndalen hardt på slutten, og flere Mjøndalene-spillere ble liggende nede med krampe på overtid. Men det holdt akkurat for bruntrøyene.

- Mjøndalen har los på noe. Håpet for Vegard Hansen det lever, sa Eurosport sin kommentator Eirik Koren da Mjøndalen scoret.

Men det er fortsatt mye jobb igjen for Mjøndalen for å holde seg i Eliteserien. Det er bruntrøyene som ligger på nedrykksplass, men nå er det bare ett poeng opp til Strømsgodset på kvalik-plass og to poeng opp til Start på sikker plass.

Hjemmelaget mest påskrudd

Hjemmelaget som kom best i gang i den livsviktige kampen. Mjøndalen kom seg først til to gode headinger inne i feltet, men begge ble reddet mer eller mindre på streken. Twum vant ballen igjen og fant Ibrahim, og fra skrått hold skjøt han like utenfor.

Start var farlig frempå like etter, og fikk faktisk ballen i mål. Sørlendingene rullet nydelig opp på høyresiden og inne foran mål fant Wichne Skaanes. Skaanes satte ballen i mål, men flagget kom raskt opp. Det så ut som Start-spilleren var noen centimeter på feil side, og målet ble ikke tellende.

Etter rundt halvspilt første omgang kom Mjøndalen til en ny stor sjanse. Etter mye klabb og babb inne i boksen fikk Brochmann ballen. Danskens skudd ble reddet av Deumeland og gikk ut til corner.

Det var Mjøndalen som var farligst i første omgang og kom til flest sjanser. Etter litt over en halvtime spilt var det Brustad som kom til en god mulighet. Brochmann og Eriksen kombinerte fint ute til høyre og Eriksen fant Brunstad i feltet som headet like utenfor.

Rett før pause kom hjemmelaget til nok en stor sjanse. Brochmann snurret rundt ved sekstenmeteren og fant Ibrahim med en skjult pasning. Men skuddet til Ibrahim gikk i en forsvarer og ut til corner.

Viktig scoring

I andre omgang var Mjøndalen nesten nødt til å score for å holde liv i drømmen om å spille i Eliteserien neste sesong.

Og det gjorde de, og det tok bare tre minutter ut i andre omgang før Ibrahim sendte Mjøndalen i ledelsen. Ovenstad dro seg ned mot linja og skjøt. Ballen kom raskt på Deumeland, som traff ballen, men den gikk under han og der var Ibrahim på plass og pirket inn 1-0.

- Det er ikke lekkert på noen som helst måte, men hvem bryr seg om det i den 28. serierunden når du trenger tre poeng, utbrøt kommentator Eirik Koren etter Ibrahim sin scoring.

Mjøndalen fortsatte å komme til muligheter. I det 70. minutt fikk Gauseth fyre av, men skuddet traff en Start-spiller og gikk ut til corner. Noen minutter senere fikk Mjøndalen slått inn et skummelt område foran Start sitt mål, men innlegget gikk gjennom alle to meter fra mål.

Men mot slutten begynte Start å ta mer over initiativet. I det 83. minutt kom bortelaget til en kjempesjanse da Segberg fikk avslutte fra kort hold, men ballen gikk i tverrliggeren.

