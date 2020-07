Mjøndalen-treneren vekket av fyrverkeri før lokalderby

Mjøndalen-trener Vegard Hansen bråvåknet til høylytt oppskyting av fyrverkeri et lite døgn før eliteseriederbyet mot Strømsgodset onsdag.

En video på Twitter av fyrverkeri-oppskytingen utenfor Hansens leilighet er ledsaget av teksten «Sov godt da Vegard». Meldingen er retvitret av Godset-fansen offisielle konto.

Hansen selv har svart på meldingen.

– Godt dere fikk fyrt opp fyrverkeriet før kampen, så dere ikke brenner inne med det, skriver han humoristisk.

Overfor VG utdyper Mjøndalen-treneren at han tar hele opptrinnet med stor ro.

– Det plager meg ikke så sant det ikke er noe ulovlig. Det er det vel for så vidt, men for meg personlig er det godt innafor å fyre opp, bokstavelig talt, inn mot et lokaloppgjør, sier Hansen til avisen.

Det ligger stor prestisje i lokaloppgjørene mellom Strømsgodset og Mjøndalen. Lokalrivalene ligger på henholdsvis niende- og tiendeplass på tabellen foran onsdagens møte.

Tidligere har det fra supporternes side vært gjennomført mange stunt i forbindelse med lokaloppgjørene. I 2011 fylte Godset-fansen Mjøndalens hjemmebane med poteter.

– Potetene på banen var en høydare. Det var første gang vi fikk riksdekkende presse, og var helt gull. Det var vi evig takknemlige for. Jeg må også få skryte av MIF-supporterne som hang opp MIF-flagg på bybrua, sier trener Hansen til lokalavisen Drammens Tidende.

(©NTB)