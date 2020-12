Mjøndalens førstekeeper utestengt i to kamper

Mjøndalen-keeper Sosha Makani mister lagets to neste kamper i Eliteserien. Det er straffen for iranerens røde kort og oppførsel i midtuken.

Dermed må Mjøndalen greie seg uten førstekeeperen i en periode klubben kjemper hardt for å unngå nedrykk.

Makani ble utvist da han i det 79. minutt stoppet Haugesund-spissen Ibrahima Wadji. Dommeren mente han fratok FKH-spilleren en åpenbar målsjanse.

På veien ut av banen gjorde Makani en dytt slik at Haugesund-kaptein Benjamin Tiedemann Hansen falt over ende. Keeperen brukte knyttede never i situasjonen.

Disiplinærutvalget i Norges Fotballforbund har lagt vekt på Makanis oppførsel i straffeutmålingen. Han får én kamps karantene for det røde kortet og en ekstra for det han gjorde i etterkant.

Mjøndalen ligger nest sist i Eliteserien og er tre poeng bak Strømsgodset på kvalifiseringsplass. Lagets to neste kamper er mot Start (h) og Rosenborg (b).

