MLS-klubben med kjempeskrell da de skulle bekrefte United-ikonet som sin nye trener

Kjempeskrellen gikk sin seiersgang på sosiale medier. Til slutt måtte klubben krype til korset.

FC Cincinnati var klubben som bekreftet at de har ansatt Jaap Stam som sin nye trener. Bekreftelsen kom torsdag kveld, og kort tid etter fulgte det som skulle være et bilde av Stam.

Det som fulgte var bilde av en mann som lignet litt på den tidligere United-legenden, men det kom fort frem at MLS-klubben hadde gått på en kjempeskrell.

De hadde nemlig funnet bilde av Tinus van Teunenbroek, som har vært ansatt i Ajax-systemet, og la dette ut på Twitter.

Bildeglippen

Det var en rekke supportere og mediepersonligheter som la merke til den smått sensasjonelle glippen fra klubben som presterte å legge ut bilde av feil trener.

GLIPP: Dette var tweeten fra FC Cincinnati som gikk verden over. Foto: Faksimile (Twitter)

Den som ser ut til å funnet ut hvor glippen kan ha skjedd er den paraguayanske journalisten Roberto Rojas på Twitter.

På bildesiden Getty Images, som flere medier bruker, er det nemlig et bilde der Stam er nevnt, men som egentlig avbilder Van Teunenbroek:

Det stoppet uansett ikke folk fra å gjøre narr av FC Cincinnati i minuttene som gikk etter den smått merkverdige blunderen:

Redaktør i ESPN, James Tyler, la ut et bilde der han gratulerte FC Cincinnati med ansettelse, for så å legge ved et bilde av en skallet John Travola.

Flere fotballsupportere svarte FC Cincinnati på deres tweet der de stilte seg spørrende til hvem de egentlig hadde lagt ut bilde av:

Slettet tweeten

Etter at blunderen hadde fått muligheten til å leve i lengre tid på sosiale medier virket det som noen til slutt fikk tak i de ansvarlige for tabben.

Den originale tweeten ble nemlig slettet, og kort tid etter dukket det opp en ny tweet fra FC Cincinnati. Denne gangen med bilde av Jaap Stam:

- Bli med oss og ønsk den faktiske Jaap Stam velkommen til klubben som vår nye hovedtrener, skriver MLS-klubben, som åpenbart ser humoren i tabben deres.

Dette er den første jobben i amerikansk fotball for den tidligere Manchester United-bautaen. Han var blant annet med å vinne Premier League, FA-cupen og Champions League med United i 1998/1999-sesongen.

Han rakk også å være innom klubber som AC Milan, Lazio og Ajax før han la skoene på hylla. Han fikk totalt 67 kamper for det nederlandske landslaget.

Som trener har Stam til gode å ha den samme suksessen så langt. Han har trent PEC Zwolle og Feyenoord i hjemlandet, mens han også hadde et opphold som trener for Reading i England.