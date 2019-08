MLS-spiller feiret scoring med klar melding mot våpenloven i USA

Da Philadephia Union-spiller Alejandro Bedoya scoret mot DC United, benyttet han anledningen til å ta et kraftig oppgjør mot våpenloven i USA over den ene TV-mikrofonen.

Lørdag ble 20 personer drept i en masseskyting i El Paso, Texas, mens ytterlige ni personer ble drept i Dayton, Ohio.

Det var den 251. masseskytingen hittil i år, ifølge den ideelle organisasjonen Gun Violence Archive.

- Gjør noe

Under MLS-kampen natt til mandag mellom Philadelphia Union og DC United, kom så Alejandro Bedoya med en helt spesiell målfeiring.

- Hei, kongressen, gjør noe nå. Stopp våpenvold, ropte nemlig Bedoya, inn i en TV-mikrofon, etter å ha sendt Philadelphia opp i ledelsen, ifølge blant andre The Guardian. Avisen skriver at meldingen kunne bli hørt på Fox Sports' dekning av kampen.

32 år gamle Bedoya er selv fra Weston, Florida, like ved Marjory Stoneman Douglas High School, hvor det også var en masseskyting i 2018.

KLAR TALE: Alejandro Bedoya var helt tydelig på hva han synes bør gjøres i USA. Foto: Scott Taetsch (Reuters)

Før søndagens kamp gjorde midtbanespilleren det klart og tydelig hva han tenker om våpenlov-debatten, samt de flere tusen meldingene med «thoughts and prayers»

- Ser mer og mer «tanker og bønner»-pisspreik, skrev han på Twitter og la til:

- Ord uten handlinger er verdiløse. Amerika er i ferd med å bli et dystopisk samfunn, ser det ut som. Gjør noe! Det er nok!

Lister opp flere forslag



Da Bedoya ble spurt av en annen Twitter-bruker om å utdype meningen sin, utbroderte MLS-spilleren

- Vi kan starte med strengere regler for bakgrunnsjekk, «røde flagg»-regler, lage et register for våpenkjøp, stoppe våpenbutikk-smutthull og skatt på ammunisjon, skrev han videre.

Kampen endte for øvrig med 5-1-seier til Philadelphia Union.