MLS-spillerne godkjente ny tariffavtale

Spillerne i Major League Soccer har godkjent en ny tariffavtale som gjelder til 2025. Dermed ligger alt til rette for at serien gjenopptas i sommer.

Spillerforeningen melder i en uttalelse at den nye avtalen er godkjent gjennom en uravstemning.

– Avstemningen betyr også at planen for å gjenoppta 2020-sesongen er klar til å iverksettes, og at spillerne har fått sikkerhet for hvordan de kommende månedene vil se ut. Nå kan våre medlemmer se fram til å delta i sporten de elsker, skriver MLSPA.

Spillerforeningen refererte også til sinnet og protestene etter at ubevæpnede George Floyd døde under en pågripelse i Minneapolis forrige uke.

Kraft og besluttsomhet

– Vi innser at vi som spillere, tilhengere, som samfunn og verden beveger oss inn i en framtid som ser annerledes ut enn vi så for oss for noen måneder siden, står det.

– Det er problemer vi kollektivt må møte som både haster mer og er viktigere enn idrettskonkurranser. Vi sørger, vi er lei, vi venter endring, og vi venter handling. Det kommer ikke på banen, men det kan komme dels gjennom kraften og besluttsomheten til alle som søker rettferdighet og likhet.

Sesongen i den nordamerikanske fotballserien ble avbrutt i mars, da lagene hadde spilt bare et par kamper. Det er utarbeidet en plan om å gjenoppta sesongen med en turnering som i sin helhet avvikles i Florida. Alle lag skal bo, trene og spille på ESPNs idrettskompleks i tilknytning til Disney World i Orlando.

Friksjon

Partene forhandlet fram den nye tariffavtalen i februar, men den ble ikke godkjent før viruspandemien rammet. MLS søkte å endre enkelte punkter i avtalen for å kompensere for de økonomiske skadevirkningene av pandemien og ta høyde for framtidige kriser, og det skapte friksjon mellom partene i forkant av uravstemningen.

Ligaen skal ha ønsket en force majeure-klausul som ville gitt MLS rett til å si opp tariffavtalen dersom minst fem lag opplevde tilskuersvikt på minst 25 prosent under en krise. Klausulen ble fjernet etter at spillerforeningen gikk på økonomiske innrømmelser som ifølge ESPN er verd over 100 millioner dollar (950 millioner kroner).

