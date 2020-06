MLS starter igjen 8. juli med turnering i Florida

Major League Soccer (MLS) gjør comeback etter viruspausen med en turnering for alle 26 klubber i ESPNs idrettskompleks i Orlando, Florida. Start er 8. juli.

Det offentliggjorde ligaen onsdag. Det blir innledende gruppespill i seks grupper. Det skal spilles gruppekamper 16 dager på rad, med tre kamper for hvert lag, og de 16 beste går videre til utslagsrunder som starter 25. juli. Finalen spilles 11. august, og vinneren av turneringen får plass i Concacafs mesterliga neste år.

Alle lag skal bo, trene og spille i det store idrettskomplekset som er etablert i tilknytning til Disney World.

Gruppekampene skal telle på tabellen for grunnserien i MLS, som skal fortsette med kamper på klubbenes egne arenaer når «MLS is Back»-turneringen er over. Det er ikke bestemt om det da skal skje med tilskuere, men kampene i Orlando skal gå for tomme tribuner.

Gruppetrekningen skal foretas torsdag kveld. Orlando City, Atlanta United, Toronto, Los Angeles FC, Seattle Sounders og Real Salt Lake er seedet og havner i hver sin gruppe.

MLS-lagene hadde spilt bare to kamper hver da sesongen ble avbrutt i mars.

