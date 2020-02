MMA-organisasjon gjør revolusjonerende endring

- Jeg tror dette er fremtiden for MMA, sier UFC-stjernen Jack Hermansson til Nettavisen.

Etter flere kontroversielle dommeravgjørelser i MMA-verdenen de siste årene, senest under helgens UFC-stevne i Las Vegas, tar en kvinnelig MMA-organisasjon nå grep.

Invictas neste stevne arrangeres nemlig i Kansas, som nylig åpnet for såkalt «open scoring».

Får se stillingen underveis

Det betyr at TV-seere, publikum og ikke minst utøverne får vite hvordan dommerne har dømt hver runde, underveis i kampen.

Frem til nå har alle stater i USA kun tillatt den tradisjonelle måten å gjøre det på - nemlig at dommernes poeng leses opp først etter kampslutt.

Ofte står begge utøverne intetanende om hvem som har vunnet kampen i flere minutter etter kampslutt, frem til ringannonsøren leser opp dommerkortene.

Fakta Slik dømmes en MMA-kamp ↓ Når en kamp går tiden ut er det de tre dommernes poengkort som avgjør kampen. Vinneren av hver runde tildeles 10 poeng, mens taperen får 9 eller mindre. I prioritert rekkefølge ser dommerne på følgende kriterier: - Effektive slag/spark og grappling - Aggresjon - hvem går for å avslutte kampen? - Burkontroll - hvem kontrollerer tempo og sentrum av buret? Dersom dommerne mener det er umulig å skille utøverne, kan en runde dømmes 10-10, men det fremkommer svært sjelden. Dommerne skal kun se på punkt to og tre dersom det ikke er mulig å skulle dem på punkt én.

MMA-profiler positive

UFC-stjernen Jack Hermansson mener åpen poenggivning er fremtiden for MMA-sporten.

- Jeg har selv tenkt tanken at det er sånn det burde gjøres. Jeg tror det kommer skjerpe dommerne ytterligere, og det er intressant som tilskuer å vite. Det kan skape ekstra spenning når du vet med sikkerhet at en fighter ligger under to runder og må avslutte siste runden for å vinne. Som utøver gir det en god oversikt og tilfører mer rom for taktikk, sier Hermansson til Nettavisen.

POSITIV: Jack Hermansson tror åpen poenggivning er fremtiden for MMA-sporten. Foto: Michael Reaves (AFP)

Også den norske MMA-pionéren Thomas «Moon Lee» Hytten er positiv til endringen.

- I lys av avgjørelsen i kampen Jones vs Reyes så ser man at det absolutt trengs gjøre noe med det. Så det blir spennende se hvordan det blir og fungerer på Invicta. Jeg synes helt klart det er på tide og lage et nytt system, sier Hytten til Nettavisen.

UFC-ekspert raste mot dømmingen

Dommernes poenggivning i store MMA-kamper er et ofte debattert tema i MMA-verdenen, og helgens UFC 247 i Las Vegas var intet unntak.

Dommerne måtte tåle krass kritikk for sin bedømming av flere kamper på stevnet, og mest fokus fikk naturlig nok tittelkampen mellom lett tungvekt-mester Jon Jones og Dominick Reyes.

DOMMERKORT: Slik så dommerkortet ut etter kampen mellom Jon Jones og Dominick Reyes denne helgen.

Etter stevnet var UFCs ekspertkommentator Joe Rogan svært opprørt over at Jones tok seieren 48-47, 48-47, 49-46 - særlig dommer Joe Solis, som ga tittelholder Jones fire av de fem rundene fikk høre det.

- Jeg kan ikke få diskutert dette nok, jeg kan ikke bli sint nok. Jeg har sagt dette så mange ganger. Den personen som mener Jon Jones vant fire runder er sinnssyk. Dominick Reyes gjorde en helsikes kamp i kveld, og å ta fra ham det med denne typen dømming er sinnsykt, sa Rogan.

Invicta FC tester for første gang den åpne poenggivningen i Memorial Hall i Kansas City, Kansas 6. mars.