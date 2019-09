MMA-stjernen BJ Penn ferdig i UFC

UFC bekrefter at BJ Penn, som i 2015 fikk en plass i MMA-organisasjonens Hall of Fame, er sagt opp.

BJ Penn var en gang lettvektmester og en av de mest fryktede fighterne i verden, men de siste årene har det gått nedover med Hawaii-mannen både i og utenfor buret.

Etter sju strake tap, bråk og besøksforbud på hjemmebane, toppet det seg da en video av UFC-stjernen i et gateslagsmål ble lagt ut av TMZ forrige måned.

UFC-presidenten: - Nok er nok

UFC-president Dana White bekrefter fredag overfor Yahoo Sports og Kevin Iole at vi har sett 40-åringen i UFCs oktagon for siste gang.

- Han kommer ikke til å konkurrere igjen. Nok er nok. Det handler ikke engang om at dette var siste dråpen i begeret. Jeg ville ikke likt å se ham gå kamper uansett, sier White til ESPN.

Han forteller videre at grunnen til at BJ Penn i det hele tatt hadde fått muligheten til å konkurrere de siste årene, er at han hele tiden har hatt et godt forhold til Hawaii-mannen og at det var vanskelig å si nei da han ringte og tryglet om en ny kamp igjen og igjen.

- Men etter det jeg så på den videoen, må BJ fokusere på privatlivet sitt og ta seg sammen før han kan tenke på å konkurrere igjen, sier White videre.

Den ene videoen som ble publisert viste Penn mens han satt oppå en annen mann og slo, mens den andre videoen viste at 40-åringen ble slått ned av samme mann ute på gata like etterpå.

Viasat-kommentator: - Må rydde opp i livet sitt

Viasats UFC-kommentator Andreas Lagaard mener UFC gjorde det rette da de lot BJ Penn gå.

- Nå har BJ hatt såpass mange tap på rad. Det gjør noe med helsen din og holdningen til livet. Å komme fra så store høyder som han var på til et slikt dyp, i tillegg til mange utenomsportslige problemer, så er det viktigste at han får ryddet opp i livet sitt, sier Lagaard til Nettavisen etter fredagens innveiing før kampen mellom Jack Hermansson og Jared Cannonier i København.

- Nå er det jo fritt fram for andre MMA-organisasjoner å hente ham inn. Håper du å se ham konkurrere igjen?

- Jeg håper han får skikk på livet sitt. Han kommer fra en velstående familie, så det er ikke pengene det står på. Han må bare innse at han er ikke 25 år og fighter lenger. Han er en voksen mann og må ta tak i seg selv, sier Lagaard.

