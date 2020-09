Modellen Nadia (20) skal ha vært med på rommet til Foden og Greenwood. Nekter for å ha lekket historien til media

Saken med de to fotballprofilene har skapt store overskrifter verden over. Nå tas de i forsvar av jenta som skal ha vært årsaken til at de havnet i trøbbel.

Mandag sprakk nyheten om at de to engelske stjernene Phil Foden (20, Manchester City) og Mason Greenwood (18, Manchester United) hadde blitt kastet ut av den engelske landslagstroppen.

Bakgrunnen for hendelsen er at de to ungguttene skal ha tatt med seg jenter på hotellrommet under engelskmennenes opphold på sagaøya.

Dette var et brudd på koronareglementet og landslagstrener Gareth Southgate kunne bekrefte at de to spillerne reiste hjem og ikke er aktuelle til møtet med Danmark.

Både Foden og Greenwood fikk sin A-landslagsdebut i møtet med Island.

Miss Universe-deltager

Det var det islandske nettstedet 433.is som først meldte om saken og de to aktuelle jentene skal angivelig ha delt bilder og video fra møtet i sosiale medier.

Foden og Greenwood skal ha smuglet de to jentene inn på hotellrommet.

Den britiske tabloiden Daily Mail hevder å ha ha vært i kontakt med de aktuelle jentene og avisen skriver det dreier seg om 20 år gamle Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir og hennes 19 år gamle kusine Lara Clausen.

Gunnarsdottir, som er modell og deltager i den islandske utgaven av Miss Universe i 2019, uttaler til avisen at hun hadde hatt kontakt med Greenwood i dagene før England-troppen ankom Island og forteller følgende om møtet med stjernene:

- Vi møttes online og jeg snakket med Mason noen dager før de kom hit. De visste ikke at de måtte i karantene og vi tenkte at siden de skulle spille mot Island, så hadde de sikkert blitt testet i forkant og at alt var i orden, sier hun til Daily Mail.

I en video publisert i sosiale medier - og som raskt har spredd seg på nettet og blitt omtalt av store aviser verden rundt - kan vi se to jenter som snakker med Greenwood og Foden på telefonen. I videoen spør Foden hvorfor jentene kommer til hotellet og får følgende til svar: «Hva tror du?».

Deretter spør jentene om de to kan snike dem inn på hotellet og en senere publisert video viser to jenter inne på rommet til England-spillerne.

- Jeg ville aldri gjøre det



Via sin Instagram-story gir imidlertid Gunnarsdottir mandag kveld uttrykk for at det ikke var hun og kusinen som sørget for at dette ble en stor nyhet. Nå angrer hun på å ha vært med på å sette de to stjernene i dårlig lys.

20-åringen nekter for å ha lekket historien til media.

- Jeg ønsker å være ærlig om alt dette. Jeg har ikke lekket noe av dette til media. Jeg har ikke lagt ut bildene og videoene. Det var ikke meg som snakket med ham på telefonen, det var en annen jente. Jeg visste ikke at de var i karantene.

LA UT MELDING: Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir skriver dette på Instagram mandag kveld. Foto: Nadiiasif (Instagram Story)

Hun tar videre et oppgjør med de som har spredd det som skjedde på nett.

- De fortjente ikke dette i det hele tatt. De er utrolige gutter og fantastiske fotballspillere. Det var ikke meningen at dette skulle skje. Jeg vil bare gjenta det; jeg har ikke lekket noe til media og ville aldri gjøre det, skriver hun.

- Unge og dumme



20-åringen sier til Daily Mail at begge de to fotballspillerne oppførte seg som gentlemen og at de brukte kvelden på å bli bedre kjent med hverandre og at de hadde en fin aften.

- Det var en fin kveld. Det var bare oss fire sammen og vi ble bedre kjent med hverandre. De var snille gutter. Virkelig snille gutter, sier Gunnarsdottir.

Mens jentene hadde hørt om Greenwood før møtet, hevder de at de ikke hadde kjennskap til hvem Foden var.

- Vi visste ikke en gang at Mason spilte for Manchester United og er ikke så opptatt av fotball. Vi har ikke snakket med dem etter møtet. Vi ville ikke forstyrre, for de har det tøft nå. De har heller ikke kontaktet oss, forteller den islandske modellen.

Ifølge kusine Lara, var det hele svært lite gjennomtenkt fra alle involverte.

- De er veldig unge. Vi er alle unge og dumme og vi gjør feil. De behandlet oss veldig bra. De var ekte gentlemen, sier hun til Daily Mail.

Se den lekkede videoen under:

Klubbene reagerte

I etterkant av episoden har klubbene til begge de to spillerne reagert på hendelsen.

- Manchester United har kontakt med fotballforbundet og er skuffet over handlingene til Mason Greenwood i denne situasjonen, skrev Manchester United.

Manchester City skriver på sin egen hjemmeside at de er klar over situasjonen City-spiller Foden har vært involvert i.

- Det er klart at Phil sine handlinger var helt uakseptable.

- Oppførselen hans strider ikke bare med strenge retningslinjer relatert til Covid-19, men faller også godt utenfor den standarden som forventes av en Manchester City-spiller og engelsk landslagsspiller, skriver klubben i en pressemelding, og legger til at de støtter FA sine handlinger.

Foden legger seg flat

Mandag kveld la Foden selv ut en unnskyldning via sin Instagram-konto.

- Med bakgrunn i det som har kommet fram rundt mine handlinger på Island, ønsker jeg å be om unnskyldning til alle involverte, skriver Foden på Instagram.

- Jeg ønsker å be om unnskyldning til Gareth Southgate, lagkompisene mine på landslaget, til staben, til fansen, til klubben min og til familien min, skriver han.

Så sent som i februar 2019 ble Foden far for første gang, i en alder av 18 år. Barndomskjæresten Rebecca Cooke er moren til barnet.

LA UT UNNSKYLDNING: Phil Foden la ut denne meldingen på Instagram Stories mandag kveld. Foto: Phil Foden (Instagram Stories)

- Da jeg ble hentet inn i troppen av Gareth til disse kampene, så var min første reaksjon en enorm stolthet. Det å trekke på seg England-skjorten og få min seniordebut var et stort privilegium, forteller Foden videre.

- Jeg er en ung spiller og har fortsatt mye å lære, men jeg er bevisst på det store ansvaret jeg har ved å representere Manchester City og England. I dette tilfellet tok jeg en dårlig avgjørelse og min egen oppførsel sto ikke i stil med de kravene jeg setter til meg selv, skriver engelskmannen videre om hendelsen.

Foden, som går under kallenavnet «Stockport Iniesta», er ansett som en gullkalv i Manchester City og manager Josep Guardiola har gitt unggutten mye tillit.

Han spilte i 23 ligakamper og scoret fem mål for City sist sesong.